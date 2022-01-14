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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Şahan Gökbakar'a tepki
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Şahan Gökbakar'a tepki
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın söndürme araçlarına ilişkin açıklamasına karşılık, “Maalesef yeterli değil... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T12:38+0300
2022-01-14T12:41+0300
politika
mustafa varank
şahan gökbakar
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Bakan Varank, Gökbakar’ın 4 Ocak tarihli Twitter paylaşımına yönelik, “Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?” ifadelerini kullandı.Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada, “5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir” demişti.Gökbakar, bakanlığın bu açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden eleştiri getirmiş; “Cevap gelmiş. Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? 6 ay geçmiş hâlâ ihale yapacağız vs.! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35m$ bedeli. 6130lt atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor” demişti.
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mustafa varank, şahan gökbakar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Şahan Gökbakar'a tepki

12:38 14.01.2022 (güncellendi: 12:41 14.01.2022)
© DHASanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın söndürme araçlarına ilişkin açıklamasına karşılık, “Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? 6 ay geçmiş hâlâ ihale yapacağız” diyerek eleştiride bulunan Şahan Gökbakar’a yanıt verdi.
Bakan Varank, Gökbakar’ın 4 Ocak tarihli Twitter paylaşımına yönelik, “Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada, “5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir” demişti.
Gökbakar, bakanlığın bu açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden eleştiri getirmiş; “Cevap gelmiş. Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? 6 ay geçmiş hâlâ ihale yapacağız vs.! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35m$ bedeli. 6130lt atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor” demişti.
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