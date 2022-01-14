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https://tr.sputniknews.com/20220114/turkiyeden-bagdattaki-saldirilara-kinama-1052755779.html
Türkiye'den Bağdat'taki saldırılara kınama
Türkiye'den Bağdat'taki saldırılara kınama
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün ve bugün düzenlenen saldırıları kınadı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T22:08+0300
2022-01-14T22:08+0300
türkiye
irak
saldırı
dışişleri bakanlığı
yeşil bölge
bağdat
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Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilcilerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları kınadığını açıkladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:''Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilcilerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanmasını ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz.Ülkemiz, Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdürecektir.''Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırılar düzenlenmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
türkiye
irak
yeşil bölge
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irak, saldırı, dışişleri bakanlığı, yeşil bölge, bağdat

Türkiye'den Bağdat'taki saldırılara kınama

22:08 14.01.2022
© AAIrak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı
Irak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün ve bugün düzenlenen saldırıları kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilcilerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları kınadığını açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilcilerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanmasını ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz.
Ülkemiz, Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdürecektir.''
Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırılar düzenlenmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
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