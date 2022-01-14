https://tr.sputniknews.com/20220114/turkiyeden-bagdattaki-saldirilara-kinama-1052755779.html

Türkiye'den Bağdat'taki saldırılara kınama

Türkiye'den Bağdat'taki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün ve bugün düzenlenen saldırıları kınadı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T22:08+0300

2022-01-14T22:08+0300

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türkiye

irak

saldırı

dışişleri bakanlığı

yeşil bölge

bağdat

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Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilcilerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları kınadığını açıkladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:''Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilcilerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanmasını ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz.Ülkemiz, Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdürecektir.''Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırılar düzenlenmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

türkiye

irak

yeşil bölge

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irak, saldırı, dışişleri bakanlığı, yeşil bölge, bağdat