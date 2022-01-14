https://tr.sputniknews.com/20220114/ysk-secime-girecek-siyasi-partileri-belirledi-1052758081.html

YSK, seçime girecek siyasi partileri belirledi

YSK, seçime girecek siyasi partileri belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip olan siyasi partileri belirledi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T23:48+0300

2022-01-14T23:48+0300

2022-01-15T00:07+0300

yüksek seçim kurulu

türkiye

ak parti

chp

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YSK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 24 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.Kararda, bu partilerin Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi olduğu belirtildi.YSK, il ve ilçe seçim kurullarının kuruluş esas ve ilkelerini belirlediYSK il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun kuruluş esas ve ilkelerini saptadı.YSK'nin il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun kuruluş esas ve ilkeleri belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.Kararda, bu kurulların iki yıllık görev sürelerinin bu ay dolması nedeniyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği, ocak ayının son haftası içinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurulların oluşturulmasının gerektiği belirtildi.Bu nedenle il ve ilçe seçim kurullarıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun, 298 sayılı Kanun'un 15, 18 ve 19. maddelerinde yazılı usullere göre iki yıl süre için yeniden kurulmalarına karar verildi.

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yüksek seçim kurulu, ak parti, chp