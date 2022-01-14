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https://tr.sputniknews.com/20220114/ziraat-turkiye-kupasinda-eslesmeler-belli-oldu-1052735081.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemeleri belli oldu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T12:07+0300
2022-01-14T12:07+0300
spor
ziraat türkiye kupası
eşleşme
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Buna göre Beşiktaş ile Göztepe eşleşmesi olurken, Fenerbahçe'nin rakibi Yukatel Kayserispor ile oldu.Trabzonspor ise kurada Altaş Denizlispor ile eşleşti.Diğer eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti:Aytemiz Alanyaspor - Adana DemirsporVavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding KonyasporAtakaş Hatayspor - Fraport TAV AntalyasporRoyal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup SivassporKasımpaşa - Gaziantep FKAyrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin kullanılacağı açıklandı.
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ziraat türkiye kupası, eşleşme

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

12:07 14.01.2022
© AA2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemeleri belli oldu.
Buna göre Beşiktaş ile Göztepe eşleşmesi olurken, Fenerbahçe'nin rakibi Yukatel Kayserispor ile oldu.
Trabzonspor ise kurada Altaş Denizlispor ile eşleşti.
Diğer eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti:
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin kullanılacağı açıklandı.
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