https://tr.sputniknews.com/20220114/ziraat-turkiye-kupasinda-eslesmeler-belli-oldu-1052735081.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemeleri belli oldu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T12:07+0300

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spor

ziraat türkiye kupası

eşleşme

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Buna göre Beşiktaş ile Göztepe eşleşmesi olurken, Fenerbahçe'nin rakibi Yukatel Kayserispor ile oldu.Trabzonspor ise kurada Altaş Denizlispor ile eşleşti.Diğer eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti:Aytemiz Alanyaspor - Adana DemirsporVavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding KonyasporAtakaş Hatayspor - Fraport TAV AntalyasporRoyal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup SivassporKasımpaşa - Gaziantep FKAyrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin kullanılacağı açıklandı.

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2022

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ziraat türkiye kupası, eşleşme