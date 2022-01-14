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SPOR
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https://tr.sputniknews.com/20220114/ziraat-turkiye-kupasinda-eslesmeler-belli-oldu-1052735081.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemeleri belli oldu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T12:07+0300
2022-01-14T12:07+0300
2022-01-14T12:07+0300
spor
ziraat türkiye kupası
eşleşme
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Buna göre Beşiktaş ile Göztepe eşleşmesi olurken, Fenerbahçe'nin rakibi Yukatel Kayserispor ile oldu.Trabzonspor ise kurada Altaş Denizlispor ile eşleşti.Diğer eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti:Aytemiz Alanyaspor - Adana DemirsporVavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding KonyasporAtakaş Hatayspor - Fraport TAV AntalyasporRoyal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup SivassporKasımpaşa - Gaziantep FKAyrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin kullanılacağı açıklandı.
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ziraat türkiye kupası, eşleşme
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemeleri belli oldu.
Buna göre
Beşiktaş ile Göztepe eşleşmesi olurken, Fenerbahçe'nin rakibi Yukatel Kayserispor ile oldu. Trabzonspor ise kurada Altaş Denizlispor ile eşleşti.
Diğer eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti:
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda
son 16 turundan itibaren VAR sisteminin kullanılacağı açıklandı.