https://tr.sputniknews.com/20220115/adanada-hamile-esine-iskence-yapan-zanli-tutuklandi-1052765089.html

Adana'da hamile eşine işkence yapan zanlı tutuklandı

Adana'da hamile eşine işkence yapan zanlı tutuklandı

Adana'da 7 aylık hamile eşine 4 gün işkence yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T11:12+0300

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türkiye

adana

kadına şiddet

işkence

yüreğir

tutuklama

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Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Muhammed Rıza M., 112 Acil Servis ekiplerini arayıp eşi T.A'nın yaralı olduğunu belirterek yardım istedi.Adrese yönlendirilen sağlık ekipleri, bilincini kaybettiğini belirlediği 7 aylık hamile kadını, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Sağlık ekipleri, kadının başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve kesici alet yarası ile yanık izleri bulunduğunu tespit etti.Durumun polise bildirilmesi üzerine, yaralı kadının hastanedeki eşi Muhammed Rıza M. gözaltına alındı.İple bağlayıp işkence ettiği iddia edildiŞüpheli Muhammed Rıza M. ile eşi arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine zanlının iple bağladığı eşine 4 gün işkence ettiği öne sürüldü.Olay sırasında çiftin 3 yaşındaki çocuklarının da evde bulunduğu öğrenildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Rıza M, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Tedavisi süren anne ile karnındaki bebeğinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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adana, kadına şiddet, işkence, yüreğir, tutuklama