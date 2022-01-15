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Ahmet Hakan’dan Enes Kara’nın babasına: Evladını senin kayıtsızlığın öldürdü
Ahmet Hakan’dan Enes Kara’nın babasına: Evladını senin kayıtsızlığın öldürdü
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren üniversite... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T09:57+0300
2022-01-15T10:00+0300
türkiye
ahmet hakan
ölüm
intihar
enes kara
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara’nın “Evladımı ölüme sürükleyen cemaat değil, etrafındaki ateist arkadaşları oldu” diyen baba Mehmet Kara’ya, “Evladını senin kayıtsızlığın ve muazzam anlayışsızlığın öldürdü” dedi.Hakan bugünkü yazısının 'Evladını ateizm öldürmedi' başlıklı bölümünde şunları kaydetti:ENES Kara’nın babası, 'Evladımı ateizm öldürdü' diyerek topu fena halde taca atmış. Bu babanın, artık kendi durumuna uyanması, uyandırılması lazım. Ki başka evlatlar da böyle babalar elinde heder olmasın. Ben elimden geldiğince bu sayın babayı uyandırmaya çalışacağım:Sayın baba evladını...
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ahmet hakan, ölüm, intihar, enes kara

Ahmet Hakan’dan Enes Kara’nın babasına: Evladını senin kayıtsızlığın öldürdü

09:57 15.01.2022 (güncellendi: 10:00 15.01.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara’nın “Evladımı ölüme sürükleyen cemaat değil, etrafındaki ateist arkadaşları oldu” diyen baba Mehmet Kara’ya, “Evladını senin kayıtsızlığın ve muazzam anlayışsızlığın öldürdü” dedi.
Hakan bugünkü yazısının 'Evladını ateizm öldürmedi' başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
ENES Kara’nın babası, 'Evladımı ateizm öldürdü' diyerek topu fena halde taca atmış. Bu babanın, artık kendi durumuna uyanması, uyandırılması lazım. Ki başka evlatlar da böyle babalar elinde heder olmasın. Ben elimden geldiğince bu sayın babayı uyandırmaya çalışacağım:
Sayın baba evladını...
Senin kayıtsızlığın ve muazzam anlayışsızlığın öldürdü.
İntihara kadar sürüklenecek bir psikolojiyi fark edememiş olman öldürdü.
'Oğlum, galiba senin bir derdin var, hadi anlat bana' dememiş olman öldürdü.
Kendisini gayet ifade eden oğluna kulak vermemen öldürdü.
Oğlunun bunalımını ciddiye almaman öldürdü.
Oğluna 'Sakın kendini baskı altında hissetme evladım' dememen öldürdü.
Oğlunu cemaate terk ederek her şeyin en güzelini yaptığına duyduğun kesin inanç öldürdü.
Sorumluyu asla kendinde aramayan, hep başkalarında arayan şu sorumsuz tabiatın öldürdü.
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