https://tr.sputniknews.com/20220115/ahmet-hakandan-enes-karanin-babasina-evladini-senin-kayitsizligin-oldurdu-1052764568.html

Ahmet Hakan’dan Enes Kara’nın babasına: Evladını senin kayıtsızlığın öldürdü

Ahmet Hakan’dan Enes Kara’nın babasına: Evladını senin kayıtsızlığın öldürdü

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren üniversite... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T09:57+0300

2022-01-15T09:57+0300

2022-01-15T10:00+0300

türkiye

ahmet hakan

ölüm

intihar

enes kara

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara’nın “Evladımı ölüme sürükleyen cemaat değil, etrafındaki ateist arkadaşları oldu” diyen baba Mehmet Kara’ya, “Evladını senin kayıtsızlığın ve muazzam anlayışsızlığın öldürdü” dedi.Hakan bugünkü yazısının 'Evladını ateizm öldürmedi' başlıklı bölümünde şunları kaydetti:ENES Kara’nın babası, 'Evladımı ateizm öldürdü' diyerek topu fena halde taca atmış. Bu babanın, artık kendi durumuna uyanması, uyandırılması lazım. Ki başka evlatlar da böyle babalar elinde heder olmasın. Ben elimden geldiğince bu sayın babayı uyandırmaya çalışacağım:Sayın baba evladını...

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ahmet hakan, ölüm, intihar, enes kara