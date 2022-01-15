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https://tr.sputniknews.com/20220115/ankarada-300-polisle-eglence-mekanlarina-denetim-1052762889.html
Ankara’da 300 polisle eğlence mekanlarına denetim
Ankara’da 300 polisle eğlence mekanlarına denetim
Ankara’da 50 ekipten oluşan 300 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında, eğlence mekanlarına, kafelere, iş yerlerine ve ara sokaklara denetim... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T05:09+0300
2022-01-15T05:09+0300
türkiye
ankara
kafe
eğlence merkezi
asayiş
denetim
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında, Çankaya’da bulunan eğlence mekanlarına, kafelere, iş yerlerine ve ara sokaklara denetim gerçekleştirildi.Denetime 50 ekipten oluşan 300 polis katıldı.Muhtelif birimlerden meydana gelen 300 polisin katıldığı denetimlerde birçok kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine de idari para cezası kesildi.
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ankara, kafe, eğlence merkezi, asayiş, denetim

Ankara’da 300 polisle eğlence mekanlarına denetim

05:09 15.01.2022
© İHAAnkara’da 50 ekipten oluşan 300 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında, eğlence mekanlarına, kafelere, iş yerlerine ve ara sokaklara denetim gerçekleştirildi.
Ankara’da 50 ekipten oluşan 300 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında, eğlence mekanlarına, kafelere, iş yerlerine ve ara sokaklara denetim gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© İHA
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Ankara’da 50 ekipten oluşan 300 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında, eğlence mekanlarına, kafelere, iş yerlerine ve ara sokaklara denetim gerçekleştirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında, Çankaya’da bulunan eğlence mekanlarına, kafelere, iş yerlerine ve ara sokaklara denetim gerçekleştirildi.
Denetime 50 ekipten oluşan 300 polis katıldı.
Muhtelif birimlerden meydana gelen 300 polisin katıldığı denetimlerde birçok kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine de idari para cezası kesildi.
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