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https://tr.sputniknews.com/20220115/fuat-ugur-kilicdaroglunun-pensilvanya-ile-yaptigi-gorusmeye-dair-diyaloglu-tutanaklar-mevcutmus-1052764448.html
Fuat Uğur: Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile yaptığı görüşmeye dair diyaloglu tutanaklar mevcutmuş
Fuat Uğur: Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile yaptığı görüşmeye dair diyaloglu tutanaklar mevcutmuş
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dişçisinin odasında Pensilvanya ile görüştüğü... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T09:54+0300
2022-01-15T09:53+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
pensilvanya
fetö
fuat uğur
görüşme
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CHP lideri Kılıçdaroğlu’na açıklama yapma çağrısında bulunan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, konuya ilişkin edindiğini söylediği şu bilgileri aktardı: “Ben de hani olur da Kılıçdaroğlu 'İspat et, ben böyle bir görüşme yapmadım' filan diye efelenirse, acaba devletin elinde ne var diye ötesini berisini kurcaladım işin. Aldığım istihbarata göre, devlette dinleme kayıtları yok ama CHP Genel Başkanı’nın 15 Temmuz’dan önce bu dişçi muayenehanesinde Pensilvanya ile yaptığı görüşmeye dair diyaloglu tutanaklar mevcutmuş. Tabii şahitleriyle birlikte.”Soylu’nun “Dinleseydik senin Pensilvanya ile yaptığın görüşmeleri dinlerdik. Bir dişçi muayenehanesinde kimlerle buluştuğunu, Pensilvanya ile ne konuştuğunuzu biliyoruz” demesiyle başlayan tartışma sürüyor. Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, dişçinin İçişleri Bakanı Soylu’nun Danışmanı Ali Arif Özzeybek olduğunu yazmıştı. Özzeybek’in kendisine yöneltilen “Kılıçdardoğlu sizin kliniğinizde hangi tarihte Pensilvanya ile görüştü?” sorusuna “Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” diye cevap verdiği belirtilmişti.Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, “Kariyer geçmişi çok güçlü, uluslararası çapta eğitim ve çalışma deneyimlerine sahip Ali Arif Özzeybek 1997-2010 yılları arasında Bektaşi Vakfı başkanlığı yapmış. 1998 yılından itibaren Alevi-Bektaşilerin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili çalışmalar yürüttüğü AK Parti internet sitesinde yazılı. Çünkü kendisi aynı zamanda AK Parti MKYK üyesi” bilgisini aktardı.Öte yandan Uğur, 2006-2007 arasında Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, Aralık 2010 tarihindeki CHP Kurultayında Parti Meclisi’ne giren Özzeybek’in, 2011 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak göreve başladığını yazdı. Uğur, “Bu görevi 2018 yılına dek devam etti. Özzeybek bu tarihte CHP üyeliğinden ve CHP Genel Başkan Başdanışmanlığından istifa ederek ayrıldı” dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, pensilvanya, fetö, fuat uğur, görüşme

Fuat Uğur: Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile yaptığı görüşmeye dair diyaloglu tutanaklar mevcutmuş

09:54 15.01.2022
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dişçisinin odasında Pensilvanya ile görüştüğü iddiasına ilişkin kaleme aldığı yazısında, “O dişçi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanıydı” dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na açıklama yapma çağrısında bulunan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, konuya ilişkin edindiğini söylediği şu bilgileri aktardı:
“Ben de hani olur da Kılıçdaroğlu 'İspat et, ben böyle bir görüşme yapmadım' filan diye efelenirse, acaba devletin elinde ne var diye ötesini berisini kurcaladım işin. Aldığım istihbarata göre, devlette dinleme kayıtları yok ama CHP Genel Başkanı’nın 15 Temmuz’dan önce bu dişçi muayenehanesinde Pensilvanya ile yaptığı görüşmeye dair diyaloglu tutanaklar mevcutmuş. Tabii şahitleriyle birlikte.”
Soylu’nun “Dinleseydik senin Pensilvanya ile yaptığın görüşmeleri dinlerdik. Bir dişçi muayenehanesinde kimlerle buluştuğunu, Pensilvanya ile ne konuştuğunuzu biliyoruz” demesiyle başlayan tartışma sürüyor.
Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, dişçinin İçişleri Bakanı Soylu’nun Danışmanı Ali Arif Özzeybek olduğunu yazmıştı. Özzeybek’in kendisine yöneltilen “Kılıçdardoğlu sizin kliniğinizde hangi tarihte Pensilvanya ile görüştü?” sorusuna “Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” diye cevap verdiği belirtilmişti.
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, “Kariyer geçmişi çok güçlü, uluslararası çapta eğitim ve çalışma deneyimlerine sahip Ali Arif Özzeybek 1997-2010 yılları arasında Bektaşi Vakfı başkanlığı yapmış. 1998 yılından itibaren Alevi-Bektaşilerin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili çalışmalar yürüttüğü AK Parti internet sitesinde yazılı. Çünkü kendisi aynı zamanda AK Parti MKYK üyesi” bilgisini aktardı.
Öte yandan Uğur, 2006-2007 arasında Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, Aralık 2010 tarihindeki CHP Kurultayında Parti Meclisi’ne giren Özzeybek’in, 2011 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak göreve başladığını yazdı. Uğur, “Bu görevi 2018 yılına dek devam etti. Özzeybek bu tarihte CHP üyeliğinden ve CHP Genel Başkan Başdanışmanlığından istifa ederek ayrıldı” dedi.
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