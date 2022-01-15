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https://tr.sputniknews.com/20220115/otizmli-gencin-kopegini-pitbull-zannederek-silahla-vurdu-1052766152.html
Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu
Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu
Üsküdar'da 16 yaşındaki otizmli genç, köpeklerini gezdirmek için parka çıkardı. O esnada parkın yanından geçen kimliği belirsiz silahlı kişi üzerine gelen... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T12:55+0300
2022-01-15T12:53+0300
yaşam
pitbull
hayvana işkence
otizm
hayvana şiddet
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İstanbul Üsküdar'da yaşayan 16 yaşındaki Otizmli genç Egemen Gümüş, Maysa ve Keş isimli Boxer cinsi köpeklerini evlerinin yakınındaki parkta yürüyüşe çıkardı. O esnada parkın yanından geçen kimliği belirsiz eli silahlı bir kişi üzerine gelen boxser cinsi, Keş isimli köpeği yasaklı cins pitbull köpeği zannederek köpeğe kurşun yağdırdı.Köpek sahibi Egemen Gümüş, "Dur, yapma abi" diye engel olmaya çalışsa da eli silahlı kişi köpeği otizmli gencin gözünün önünde vurarak kaçtı. Egemen Gümüş ve diğer Maysa isimli köpek vuran şahsın peşinden koşsa da yakalayamadı.'Silahla ateş açarak kaçmaya başladı'Olay hakkında konuşan otizmli genç Egemen Gümüş, “Sabah saat 06.00 gibi evimizin önünde bulunan parka köpeklerimi çıkardım. Köpeklerim parkta bulunan sokak köpekleri ile oynuyordu. Ben bankta otururken, silah doldurma sesini duydum. Köpeğimin ağzına ateş açarak koşmaya başladı. Bende köpeğimi kanlar içinde görünce peşinden koşmaya başladım yetişemedim. Köpeğim orda öldü. Faili henüz bulunmadı. Bize bu dehşeti yaşatanın bulunmasını istiyorum. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Adalete güveniyorum” diye konuştu.'Otizmli özel çocuğum sürekli atak geçiriyor'Köpeği vurulan otizmli gencin annesi Kamile Gümüş ise eli silahlı kişinin bulunması için yetkilere seslendi:"Egemen özel bir çocuk, olayın olduğu gün Egemen 5 ay sonra okula başlayacaktı. Maysa ve Keş isimli köpeklerimiz sayesinde Egemen sosyalleşmişti. Egemen saatinde kalkıp, nasıl davranacağını öğrenip onlarla bir eğitim almıştı. O sabah Egemen sabah evimizin önünde parka çıktığında Egemen'in, 'Dayı, Anne' seslenerek kucağında keşle gelip ağzından dökülen kanları gördük. Benim özel çocuğum sürekli ellerini yıkıyor, gözlerinin yaşı durmuyor. Egemen otizmli bir çocuk sürekli atak geçiriyor. İğneleri yapılarak ilaç veriliyor. Benim çocuğum ağır bir depresyona girdi."
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pitbull, hayvana işkence, otizm, hayvana şiddet

Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu

12:55 15.01.2022
© İHAOtizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu
Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© İHA
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Üsküdar'da 16 yaşındaki otizmli genç, köpeklerini gezdirmek için parka çıkardı. O esnada parkın yanından geçen kimliği belirsiz silahlı kişi üzerine gelen boxer cinsi köpeği pitbull zannederek silahla vurdu.
İstanbul Üsküdar'da yaşayan 16 yaşındaki Otizmli genç Egemen Gümüş, Maysa ve Keş isimli Boxer cinsi köpeklerini evlerinin yakınındaki parkta yürüyüşe çıkardı. O esnada parkın yanından geçen kimliği belirsiz eli silahlı bir kişi üzerine gelen boxser cinsi, Keş isimli köpeği yasaklı cins pitbull köpeği zannederek köpeğe kurşun yağdırdı.
Köpek sahibi Egemen Gümüş, "Dur, yapma abi" diye engel olmaya çalışsa da eli silahlı kişi köpeği otizmli gencin gözünün önünde vurarak kaçtı. Egemen Gümüş ve diğer Maysa isimli köpek vuran şahsın peşinden koşsa da yakalayamadı.

'Silahla ateş açarak kaçmaya başladı'

Olay hakkında konuşan otizmli genç Egemen Gümüş, “Sabah saat 06.00 gibi evimizin önünde bulunan parka köpeklerimi çıkardım. Köpeklerim parkta bulunan sokak köpekleri ile oynuyordu. Ben bankta otururken, silah doldurma sesini duydum. Köpeğimin ağzına ateş açarak koşmaya başladı. Bende köpeğimi kanlar içinde görünce peşinden koşmaya başladım yetişemedim. Köpeğim orda öldü. Faili henüz bulunmadı. Bize bu dehşeti yaşatanın bulunmasını istiyorum. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Adalete güveniyorum” diye konuştu.

'Otizmli özel çocuğum sürekli atak geçiriyor'

Köpeği vurulan otizmli gencin annesi Kamile Gümüş ise eli silahlı kişinin bulunması için yetkilere seslendi:
"Egemen özel bir çocuk, olayın olduğu gün Egemen 5 ay sonra okula başlayacaktı. Maysa ve Keş isimli köpeklerimiz sayesinde Egemen sosyalleşmişti. Egemen saatinde kalkıp, nasıl davranacağını öğrenip onlarla bir eğitim almıştı. O sabah Egemen sabah evimizin önünde parka çıktığında Egemen'in, 'Dayı, Anne' seslenerek kucağında keşle gelip ağzından dökülen kanları gördük. Benim özel çocuğum sürekli ellerini yıkıyor, gözlerinin yaşı durmuyor. Egemen otizmli bir çocuk sürekli atak geçiriyor. İğneleri yapılarak ilaç veriliyor. Benim çocuğum ağır bir depresyona girdi."
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