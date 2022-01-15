https://tr.sputniknews.com/20220115/rusya-savunma-bakanligi-kazakistandaki-baris-gucunu-tasiyan-ilk-ucaklar-rusyaya-ulasti-1052766984.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kazakistan’daki Barış Gücü’nü taşıyan ilk uçaklar Rusya’ya ulaştı
Rusya Savunma Bakanlığı: Kazakistan’daki Barış Gücü’nü taşıyan ilk uçaklar Rusya’ya ulaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da barış gücü görevini yerine getiren Rus hava indirme birliklerini taşıyan ilk uçakların Rusya'ya ulaştığını duyurdu. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T13:29+0300
2022-01-15T13:29+0300
2022-01-15T13:28+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
barış gücü
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kgaö
rus barış gücü
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kazakistan’da barış koruma görevini yerine getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü’ne bağlı Rus hava indirme birliklerini taşıyan ilk uçakların İvanov kentindeki Severniy havaalanına ulaştığı belirtildi.Açıklamada, “Kazakistan’da barış koruma görevini yerine getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Gücü’ne bağlı Rus hava indirme birliklerini taşıyan ilk 6 uçak İvanov kentindeki Severniy havaalanına ulaştı” denildi.Ayrıca, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait 2 uçağın, hava indirme birlikleri ve askeri teçhizatı Moskova yakınlarındaki Çkalovskiy havaalanına ulaştırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, hava indirme birliklerinin son gruplarının, havaalanında düzenlenecek törenin ardından daimi konuşlanma noktalarına geri dönecekleri kaydedildi.Nakliye faaliyetlerine toplam 15 adet İl-76 ve 3 adet An-124 uçağının katıldığı belirtildi.
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rusya, kazakistan, barış gücü, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, rus barış gücü
Rusya Savunma Bakanlığı: Kazakistan’daki Barış Gücü’nü taşıyan ilk uçaklar Rusya’ya ulaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da barış gücü görevini yerine getiren Rus hava indirme birliklerini taşıyan ilk uçakların Rusya'ya ulaştığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kazakistan’da barış koruma görevini yerine getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü’ne bağlı Rus hava indirme birliklerini taşıyan ilk uçakların İvanov kentindeki Severniy havaalanına ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, “Kazakistan’da barış koruma görevini yerine getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Gücü’ne bağlı Rus hava indirme birliklerini taşıyan ilk 6 uçak İvanov kentindeki Severniy havaalanına ulaştı” denildi.
Ayrıca, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait 2 uçağın, hava indirme birlikleri ve askeri teçhizatı Moskova yakınlarındaki Çkalovskiy havaalanına ulaştırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, hava indirme birliklerinin son gruplarının, havaalanında düzenlenecek törenin ardından daimi konuşlanma noktalarına geri dönecekleri kaydedildi.
Nakliye faaliyetlerine toplam 15 adet İl-76 ve 3 adet An-124 uçağının katıldığı belirtildi.