https://tr.sputniknews.com/20220115/sosyal-medyada-serefsizlere-seref-ne-gerek-yorumuna-bin-300-tl-ceza-verildi-1052765737.html

Sosyal medyada 'Şerefsizlere şeref ne gerek' yorumuna bin 300 TL ceza verildi

Sosyal medyada 'Şerefsizlere şeref ne gerek' yorumuna bin 300 TL ceza verildi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden İbrahim H.’nin paylaşımına “Şerefsizlere şeref ne gerek” yorumunu yapan Selim E. bin 300 TL para cezası aldı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T12:16+0300

2022-01-15T12:16+0300

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türkiye

sosyal medya

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hakaret davası

tazminat

ifade özgürlüğü

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Kendisine ait sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan İbrahim H. gönderisinin altına hakaret içerikli yorum yapan Selim E.’den şikayetçi oldu. Mahkemeye taşınan olayda sanık Selim E. suçlu bulundu ve idari para cezasına çarptırıldı.İstanbul Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Selim E., davacı İbrahim H.’yi tanımadığını, şahsa veya herhangi bir başka kişiye hiçbir zaman hakaret içerikli bir söz yazmadığını ve olayda bir yanlışlık olduğunu savundu. Dosyayı inceleyen mahkeme, sanık Selim E. hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan bin 300 TL para cezasına hükmetti.‘Kimsenin hakarete katlanma zorunluluğu yoktur’Sanığın söylemini hakaret olarak nitelendiren ve yapılan yorumun eleştiri sınırlarını aştığını vurgulayan mahkeme, verdiği kararda şu ifadelere yer verdi:“Eleştirel söylemlerde bulunmak demokratik düzenin vazgeçilmez bir unsurudur. Katılan müştekinin söylemlerinin haksız olması hali de bunu değiştirmeyecektir. Nitekim sanık tarafından yapılan eleştirinin kırıcı, sok edici ya da rahatsız edici olsa dahi hakaret boyutuna varmaması gerektiği de genel kabuldür. Bu halde kimsenin hakarete katlanma zorunluluğu yoktur. İfade hürriyeti bakımından eleştiri ile hakaret arasındaki ince çizgi toplumda hakim olan ortalama düşünüş ve anlayışa göre, kişilerin ifade hürriyeti ile mağdurun birey olarak onur ve şerefi arasındaki dengede gözetilmeli ve kaba sövme eleştiri kapsamında yer almamaktadır. Bu halde sanığın katılana yönelik eleştiri sınırını aşacak şekilde ‘şerefsizlikle’ itham eder suretteki söyleminin hakaret kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.”

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sosyal medya, facebook, hakaret davası, tazminat, ifade özgürlüğü