https://tr.sputniknews.com/20220116/arabasinin-bagajinda-tasimisti-benim-iscim-degil-dayimin-oglu-girgir-samata-olsun-diye-bindi-1052784751.html
Arabasının bagajında taşımıştı: ‘Benim işçim değil, dayımın oğlu, gırgır şamata olsun diye bindi’
Arabasının bagajında taşımıştı: ‘Benim işçim değil, dayımın oğlu, gırgır şamata olsun diye bindi’
Antalya'da otomobil bagajında bir kişiyi taşıdığı kameralara yansıyan ve patron olduğu öne sürülen kişi, konuştu. Bagajındaki kişinin kuzeni olduğunu belirten... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T13:54+0300
2022-01-16T13:54+0300
2022-01-16T13:54+0300
türkiye
antalya
inşaat
patron
işçi
araba
bagaj
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Antalya’da bir yapı marketin önünde meydana gelen olayda inşaatta boya işleri yaptıran kişinin, bir kişiyi otomobilin bagajında taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülere göre inşaatlarda boya işi yapan kişi, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Sürücü otomobilinden, bir başka kişi de aracın bagajından çıktı. Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan 2 kişi, tekrar otomobile yöneldi. Üzerinin kirliği olduğu görülen kişi, bir kez daha çıktığı bagaja bindi. Bulvardaki bir kişiyse bagajın kapağını kapatmasına yardım etti.1665 lira para cezası verildiSavcılık talimatıyla kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiye ulaştı. Polis merkezine çağrılan ve isimleri açıklanmayan kişiler ifadelerinde, şikayetçi olmadıklarını belirtti. Sürücüye Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira para cezası kesildi.‘Beni patron diye yazmışlar, değilim, beraber ortak çalışıyoruz’İnşaatlarda boya işleri yaptırdığını belirten kişi, bagaja binen kişinin dayısının oğlu olduğunu, birlikte büyüdüklerini, şu an hala aynı evde kaldıklarını söyledi. Kuzeni ile arkadaş gibi olduklarını söyleyen kişi, "Beni patron diye yazmışlar, değilim. Beraber ortak çalışıyoruz. Gırgır şamata olsun diye bagaja bindi, olay buralara kadar geldi. Hatta ben ısrar ettim 'Gel öne bin yanlış anlaşılır' dedim. Yoksa böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi. Gırgır şamata olsun diye yaptık, insanlar yanlış anlamış. Ayrıca o benim işçim değil, dayımın oğlu" diye konuştu.
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antalya, inşaat, patron, işçi, araba, bagaj
Arabasının bagajında taşımıştı: ‘Benim işçim değil, dayımın oğlu, gırgır şamata olsun diye bindi’
Antalya'da otomobil bagajında bir kişiyi taşıdığı kameralara yansıyan ve patron olduğu öne sürülen kişi, konuştu. Bagajındaki kişinin kuzeni olduğunu belirten kişi, "Beni patron diye yazmışlar, değilim. Beraber ortak çalışıyoruz. Gırgır şamata olsun diye bagaja bindi, olay buralara kadar geldi" dedi.
Antalya’da bir yapı marketin önünde meydana gelen olayda inşaatta boya işleri yaptıran kişinin, bir kişiyi otomobilin bagajında taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülere göre inşaatlarda boya işi yapan kişi, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Sürücü otomobilinden, bir başka kişi de aracın bagajından çıktı. Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan 2 kişi, tekrar otomobile yöneldi. Üzerinin kirliği olduğu görülen kişi, bir kez daha çıktığı bagaja bindi. Bulvardaki bir kişiyse bagajın kapağını kapatmasına yardım etti.
1665 lira para cezası verildi
Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiye ulaştı. Polis merkezine çağrılan ve isimleri açıklanmayan kişiler ifadelerinde, şikayetçi olmadıklarını belirtti. Sürücüye Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira para cezası kesildi.
‘Beni patron diye yazmışlar, değilim, beraber ortak çalışıyoruz’
İnşaatlarda boya işleri yaptırdığını belirten kişi, bagaja binen kişinin dayısının oğlu olduğunu, birlikte büyüdüklerini, şu an hala aynı evde kaldıklarını söyledi. Kuzeni ile arkadaş gibi olduklarını söyleyen kişi, "Beni patron diye yazmışlar, değilim. Beraber ortak çalışıyoruz. Gırgır şamata olsun diye bagaja bindi, olay buralara kadar geldi. Hatta ben ısrar ettim 'Gel öne bin yanlış anlaşılır' dedim. Yoksa böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi. Gırgır şamata olsun diye yaptık, insanlar yanlış anlamış. Ayrıca o benim işçim değil, dayımın oğlu" diye konuştu.