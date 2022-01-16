https://tr.sputniknews.com/20220116/cumhurbaskani-erdogan-divanhane-binasinda-incelemelerde-bulundu-1052788606.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Kasımpaşa'daki Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu. 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T18:03+0300

2022-01-16T18:03+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

inceleme

kasımpaşa

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Kasımpaşa'ya gitti. Burada Divanhane Binası'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden de bilgi aldı.Erdoğan'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

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recep tayyip erdoğan, inceleme, kasımpaşa