DSÖ: Rusya, Sputnik V aşısıyla ilgili tüm belgeleri teslim etti

Solovlev-Live adlı YouTube kanalındaki programda konuşan Vujnovic, "Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Sputnik V aşısıyla ilgili talep edilen tüm belgeleri sundu" dedi.DSÖ Düzenleme ve Ön Yeterlilik Direktörü Rogerio Gaspar, Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısıyla ilgili tüm belgelerin Ocak ayı sonuna kadar teslim edilmesini beklediklerini belirtmişti.DSÖ, Şubat 2022'de aşının üretim yerinde bir inceleme yapmaya hazır olduklarını duyurmuştu.Sputnik V aşısı, 4 milyar kişinin, yani dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 71 ülkede onaylandı.Sputnik V, onaylandığı ülkelerin sayısı bakımından dünyanın en başarılı ikinci aşısı konumunda.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun (RDIF) Sputnik V aşısıyla ilgili tüm belgeleri DSÖ'ye teslim ettiğini açıkladı.
Solovlev-Live adlı YouTube kanalındaki programda konuşan Vujnovic, "Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Sputnik V aşısıyla ilgili talep edilen tüm belgeleri sundu" dedi.
DSÖ Düzenleme ve Ön Yeterlilik Direktörü Rogerio Gaspar, Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısıyla ilgili tüm belgelerin Ocak ayı sonuna kadar teslim edilmesini beklediklerini belirtmişti.
DSÖ, Şubat 2022'de aşının üretim yerinde bir inceleme yapmaya hazır olduklarını duyurmuştu.
Sputnik V aşısı, 4 milyar kişinin, yani dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 71 ülkede onaylandı.
Sputnik V, onaylandığı ülkelerin sayısı bakımından dünyanın en başarılı ikinci aşısı konumunda.