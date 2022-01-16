https://tr.sputniknews.com/20220116/dso-rusya-sputnik-v-asisiyla-ilgili-tum-belgeleri-teslim-etti-1052784882.html

DSÖ: Rusya, Sputnik V aşısıyla ilgili tüm belgeleri teslim etti

DSÖ: Rusya, Sputnik V aşısıyla ilgili tüm belgeleri teslim etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun (RDIF) Sputnik V aşısıyla ilgili tüm belgeleri DSÖ'ye teslim... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T14:00+0300

2022-01-16T14:00+0300

2022-01-16T14:00+0300

koronavirüs

rusya

dünya sağlık örgütü (dsö)

koronavirüs

sputnik v

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Solovlev-Live adlı YouTube kanalındaki programda konuşan Vujnovic, "Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Sputnik V aşısıyla ilgili talep edilen tüm belgeleri sundu" dedi.DSÖ Düzenleme ve Ön Yeterlilik Direktörü Rogerio Gaspar, Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısıyla ilgili tüm belgelerin Ocak ayı sonuna kadar teslim edilmesini beklediklerini belirtmişti.DSÖ, Şubat 2022'de aşının üretim yerinde bir inceleme yapmaya hazır olduklarını duyurmuştu.Sputnik V aşısı, 4 milyar kişinin, yani dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 71 ülkede onaylandı.Sputnik V, onaylandığı ülkelerin sayısı bakımından dünyanın en başarılı ikinci aşısı konumunda.

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rusya, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, sputnik v