https://tr.sputniknews.com/20220116/ispanyol-turist-taksimde-tasma-taktigi-gelincikle-gezdi-kopeklerle-beraber-evcillesti-1052784304.html

İspanyol turist Taksim'de tasma taktığı gelincikle gezdi: ‘Köpeklerle beraber evcilleşti’

İspanyol turist Taksim'de tasma taktığı gelincikle gezdi: ‘Köpeklerle beraber evcilleşti’

İspanyol turist Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir aylıkken aldığı gelinciği tasmayla dolaştırdı. Turist, arkadaşının köpeğinin gelinciği emzirerek beslediğini... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T13:26+0300

2022-01-16T13:26+0300

2022-01-16T13:26+0300

yaşam

ispanya

türkiye

köpek

gelincik

turist

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İspanyol Pedro Molina Aparicio Kanarya Adaları'ndan 1 aylık yavru bir gelincik alarak onu evinde beslemeye başladı. Aparicio, Türk arkadaşı Serkan İvedi'nin evdeki Lluna adındaki köpeğinin gelinciği emzirerek beslediğini söyledi. Köpeklerle birlikte büyüyerek evcilleşen gelincik 2 yaşına geldi.İspanya'dan arkadaşı Serkan İvedi ile İstanbul'a turist olarak gelen Pedro Arkas, Pitu adındaki gelinciğini İspanya'da bırakamayınca gerekli izinleri alarak onu da yanında getirdi. Taksim Meydanı'nda tasma takılıp iki köpekle birlikte gezdirilen gelinciği görenler şaşkına döndü. Bazıları kişiler fotoğraf çekerken bazı kişiler de gelinciği sevdi.‘Köpeklerle beraber evcilleşti, bir sıkıntı olmadı’Serkan İvedi "Gelinciği 1 aylıkken aldık, şu an 2 yaşında. Köpeklerle beraber evcilleşti. Bir sıkıntı olmadı. İspanya Kanarya Adaları'ndan getirdik. Türkiye'de gerekli yerlerle görüştük. Aynı kedi gibi, aşıları yapıldı, çipleri takıldı ve getirdik. 1 aylık yavruyken evdeki Lluna isimli köpeğimiz onu emzirerek annelik yaptı" diye konuştu.

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ispanya, türkiye, köpek, gelincik, turist