https://tr.sputniknews.com/20220116/rusya-facebooktan-viyanadaki-rus-heyetin-sayfasina-uygulanan-engelin-derhal-kaldirmasini-istedi-1052791865.html

Rusya, Facebook'tan Viyana’daki Rus heyetin sayfasına uygulanan engelin derhal kaldırmasını istedi

Rusya, Facebook'tan Viyana’daki Rus heyetin sayfasına uygulanan engelin derhal kaldırmasını istedi

Rusya’nın medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, Facebook’tan Viyana’da askeri güvenlik müzakerelerine katılan Rus heyetin sayfasına uygulanan engeli derhal... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T22:18+0300

2022-01-16T22:18+0300

2022-01-16T22:18+0300

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Facebook ana şirketi Meta Platforms’a mektup yazılarak, Viyana’da askeri güvenlik müzakerelerine katılan Rus heyetin sayfasına uygulanan engelin derhal kaldırılması talep edildi.Açıklamada, “16 Ocak tarihinde Roskomnadzor, Amerikan şirket Meta Platforms'a (Facebook sosyal ağının sahibi) bir mektup göndererek, Viyana'daki askeri güvenlik ve silah kontrolü konulu görüşmelere katılan Rusya Federasyonu heyetinin resmi sayfasından tüm kısıtlamaların derhal kaldırılmasını, ayrıca söz konusu kısıtlamaların uygulanmasının nedenini açıklamasını talep etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Facebook'un eylemlerinin bilgi yayımlama ve bilgiye erişim ilkelerini ihlal ettiğine dikkat çekildi. Rus denetleyici, olayı Rusya Anayasası tarafından yasaklanmış bulunan sansür olarak tanımladı.Viyana'da gerçekleşen askeri güvenlik ve silah kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov daha önce heyetin resmi sayfasına erişimin Cuma günü kısıtlandığını açıklamıştı. Gavrilov, Facebook’un sayfaya erişimi engelleme kararının nedenini ‘yasak içerikle’ gerekçelendirdiğini söylemiş, fakat yasak içeriğin ne olduğu konusuna açıklık getirmemişti.Daha sonra heyet, güvenlik garantileri ile ilgili paylaşımlar yapıldıktan sonra sayfaya erişimin engellendiğini bildirmişti.

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