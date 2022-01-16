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https://tr.sputniknews.com/20220116/ukrayna-disisleri-sadece-kiev-ve-nato-ukraynanin-ittifaka-katilmasi-konusunda-karar-verebilir-1052788997.html
Ukrayna Dışişleri: Sadece Kiev ve NATO, Ukrayna’nın ittifaka katılması konusunda karar verebilir
Ukrayna Dışişleri: Sadece Kiev ve NATO, Ukrayna’nın ittifaka katılması konusunda karar verebilir
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev’in NATO'ya katılması ile ilgili kararın yalnızca kendisine ve ittifaka üye olan ülkelere ait olduğunu belirtti. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T18:24+0300
2022-01-16T18:24+0300
dünya
ukrayna
nato
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Alman Bild gazetesine demecinde Ukrayna’nın NATO’ya katılması ile ilgili kararın yalnızca kendisine ve ittifaka üye olan ülkelere ait olduğunu söyledi.Kuleba, “Bu kararın sadece Ukrayna'ya ve 30 NATO ülkesine bağlı olduğuna inanıyorum. Ukrayna kararını uzun zaman önce verdi. Anayasamızda ve ulusal dış politika stratejimizde belirtildiği gibi NATO üyesi olmaya çaba harcıyoruz” diye konuştu.Ukraynalıların birçoğunun ittifaka katılım sürecini onayladığını dile getiren Kuleba, zaman içinde giderek daha fazla kişinin bu tutumu benimsediğini savundu.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev’in NATO üyeliğine hazır olduğunu ve bu konuyu ölüm-kalım meselesi olarak gördüğünü açıklamıştı.‘Ukrayna, Rusya'ya yönelik ‘caydırıcı önlemler paketi’ uyguluyor’Kuleba, Ukrayna’nın ortakları ve müttefikleri ile birlikte Rusya'ya yönelik ‘caydırıcı önlemler paketi’ uyguladığını, bu pakette diplomatik çabaların, ekonomik yaptırımların ve savunma alanında derin işbirliğinin öngörüldüğünü ifade etti.Ukraynalı diplomat, “Ukrayna'ya uluslararası desteği seferber etmeye yönelik çabalarımızı iki katına çıkardık. Diğer şeylerin yanı sıra kapsamlı bir caydırıcı önlemler paketini uygulamak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.Paketin gerilimi azaltmaya yönelik aktif diplomasi, bir dizi ‘acı verici ekonomik yaptırım’ sisteminin geliştirilmesi ve Ukrayna ile savunma işbirliğinin derinleştirilmesi olmak üzere üç seviyeden oluştuğunu aktaran Kuleba, geçen hafta Rusya ile yapılan görüşmelerin ‘ortak caydırıcı diplomasimizin doruk noktası’ olduğunu vurguladı ve ekledi:Geçen haftanın başından itibaren Rusya, ABD ve NATO arasında güvenlik garantilerine ilişkin bir dizi istişare gerçekleşmişti. Bu konu 9-10 Ocak tarihlerinde Cenevre’de Rus ve Amerikan heyet temsilcilerinin arasında, 12 Ocak Çarşamba günü Rusya-NATO Konseyi’nin oturumunda ve 13 Ocak Perşembe günü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) platformunda görüşülmüştü.
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ukrayna, nato, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Ukrayna Dışişleri: Sadece Kiev ve NATO, Ukrayna’nın ittifaka katılması konusunda karar verebilir

18:24 16.01.2022
© AP Photo / Fabrizio BenschUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Fabrizio Bensch
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev’in NATO'ya katılması ile ilgili kararın yalnızca kendisine ve ittifaka üye olan ülkelere ait olduğunu belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Alman Bild gazetesine demecinde Ukrayna’nın NATO’ya katılması ile ilgili kararın yalnızca kendisine ve ittifaka üye olan ülkelere ait olduğunu söyledi.
Kuleba, “Bu kararın sadece Ukrayna'ya ve 30 NATO ülkesine bağlı olduğuna inanıyorum. Ukrayna kararını uzun zaman önce verdi. Anayasamızda ve ulusal dış politika stratejimizde belirtildiği gibi NATO üyesi olmaya çaba harcıyoruz” diye konuştu.
Ukraynalıların birçoğunun ittifaka katılım sürecini onayladığını dile getiren Kuleba, zaman içinde giderek daha fazla kişinin bu tutumu benimsediğini savundu.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev’in NATO üyeliğine hazır olduğunu ve bu konuyu ölüm-kalım meselesi olarak gördüğünü açıklamıştı.

‘Ukrayna, Rusya'ya yönelik ‘caydırıcı önlemler paketi’ uyguluyor’

Kuleba, Ukrayna’nın ortakları ve müttefikleri ile birlikte Rusya'ya yönelik ‘caydırıcı önlemler paketi’ uyguladığını, bu pakette diplomatik çabaların, ekonomik yaptırımların ve savunma alanında derin işbirliğinin öngörüldüğünü ifade etti.
Ukraynalı diplomat, “Ukrayna'ya uluslararası desteği seferber etmeye yönelik çabalarımızı iki katına çıkardık. Diğer şeylerin yanı sıra kapsamlı bir caydırıcı önlemler paketini uygulamak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.
Paketin gerilimi azaltmaya yönelik aktif diplomasi, bir dizi ‘acı verici ekonomik yaptırım’ sisteminin geliştirilmesi ve Ukrayna ile savunma işbirliğinin derinleştirilmesi olmak üzere üç seviyeden oluştuğunu aktaran Kuleba, geçen hafta Rusya ile yapılan görüşmelerin ‘ortak caydırıcı diplomasimizin doruk noktası’ olduğunu vurguladı ve ekledi:
“Batı’nın kararlılığı açıktı.”
Geçen haftanın başından itibaren Rusya, ABD ve NATO arasında güvenlik garantilerine ilişkin bir dizi istişare gerçekleşmişti. Bu konu 9-10 Ocak tarihlerinde Cenevre’de Rus ve Amerikan heyet temsilcilerinin arasında, 12 Ocak Çarşamba günü Rusya-NATO Konseyi’nin oturumunda ve 13 Ocak Perşembe günü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) platformunda görüşülmüştü.
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