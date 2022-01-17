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Antalyaspor, Fernando Lucas Martins transferini resmen açıkladı
Antalyaspor, Fernando Lucas Martins transferini resmen açıkladı
Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Beijing Guoan forması giyen Brezilyalı milli futbolcu Fernando Lucas Martins ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T19:50+0300
2022-01-17T19:50+0300
2022-01-17T19:50+0300
spor
brezilya
antalyaspor
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Spor Toto Süper ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Beijing Guoan forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i kadrosuna kattığını açıkladı. İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Martins, ''Antalyaspor için savaşmaya, mücadele etmeye ve yeni zaferler kazanmaya geldim" dedi.Fernando Lucas Martins, Antalyaspor'da 20 numaralı formayı giyecek.Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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brezilya, antalyaspor
Antalyaspor, Fernando Lucas Martins transferini resmen açıkladı
Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Beijing Guoan forması giyen Brezilyalı milli futbolcu Fernando Lucas Martins ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Beijing Guoan forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Martins, ''
Antalyaspor için savaşmaya, mücadele etmeye ve yeni zaferler kazanmaya geldim" dedi.
Fernando Lucas Martins, Antalyaspor'da 20 numaralı formayı giyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz Fernando Lucas Martins ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."