https://tr.sputniknews.com/20220117/antalyaspor-fernando-lucas-martins-transferini-resmen-acikladi-1052823503.html

Antalyaspor, Fernando Lucas Martins transferini resmen açıkladı

Antalyaspor, Fernando Lucas Martins transferini resmen açıkladı

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Beijing Guoan forması giyen Brezilyalı milli futbolcu Fernando Lucas Martins ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T19:50+0300

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spor

brezilya

antalyaspor

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Spor Toto Süper ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Beijing Guoan forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i kadrosuna kattığını açıkladı. İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Martins, ''Antalyaspor için savaşmaya, mücadele etmeye ve yeni zaferler kazanmaya geldim" dedi.Fernando Lucas Martins, Antalyaspor'da 20 numaralı formayı giyecek.Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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brezilya, antalyaspor