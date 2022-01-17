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Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir
Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, “Türkiye – Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu. Rama, burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T16:38+0300
2022-01-17T16:39+0300
politika
recep tayyip erdoğan
edi rama
türkiye
arnavutluk
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TOKİ tarafından Arnavutluk'a yaptırılan konutların resmi açılış töreni öncesi Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, örnek daireyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya gezdirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama’yı dairede misafir eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak proje hakkında detaylı bilgi verdi.Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, tören konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir." dedi.
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recep tayyip erdoğan, edi rama, türkiye, arnavutluk

Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir

16:38 17.01.2022 (güncellendi: 16:39 17.01.2022)
© AARama-Erdoğan
Rama-Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, “Türkiye – Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu. Rama, burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir." dedi.
TOKİ tarafından Arnavutluk'a yaptırılan konutların resmi açılış töreni öncesi Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, örnek daireyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya gezdirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama’yı dairede misafir eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak proje hakkında detaylı bilgi verdi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, tören konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir." dedi.
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