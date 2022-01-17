https://tr.sputniknews.com/20220117/arnavutluk-basbakani-rama-erdogan-dediklerini-yapan-ve-yaptigini-soyleyen-bir-kisidir-1052816554.html

Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir

Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, “Türkiye – Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu. Rama, burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T16:38+0300

2022-01-17T16:38+0300

2022-01-17T16:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

edi rama

türkiye

arnavutluk

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TOKİ tarafından Arnavutluk'a yaptırılan konutların resmi açılış töreni öncesi Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, örnek daireyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya gezdirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama’yı dairede misafir eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak proje hakkında detaylı bilgi verdi.Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, tören konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir." dedi.

arnavutluk

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recep tayyip erdoğan, edi rama, türkiye, arnavutluk