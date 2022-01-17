Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir

TOKİ tarafından Arnavutluk'a yaptırılan konutların resmi açılış töreni öncesi Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, örnek daireyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya gezdirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama’yı dairede misafir eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak proje hakkında detaylı bilgi verdi.Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, tören konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir." dedi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, “Türkiye – Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu. Rama, burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir." dedi.
TOKİ tarafından Arnavutluk'a yaptırılan konutların resmi açılış töreni öncesi Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, örnek daireyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya gezdirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama’yı dairede misafir eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak proje hakkında detaylı bilgi verdi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, tören konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir." dedi.