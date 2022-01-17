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Büyükçekmece'de fabrika yangını
Büyükçekmece'de fabrika yangını
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T20:49+0300
2022-01-17T20:49+0300
2022-01-17T20:49+0300
türkiye
istanbul
yangın
büyükçekmece
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Büyükçekmece Türkoba Mahallesi Sınır Caddesindeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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istanbul, yangın, büyükçekmece
Büyükçekmece'de fabrika yangını
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Büyükçekmece Türkoba Mahallesi Sınır Caddesindeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.