https://tr.sputniknews.com/20220117/buyukcekmecede-fabrika-yangini-1052824983.html

Büyükçekmece'de fabrika yangını

Büyükçekmece'de fabrika yangını

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T20:49+0300

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türkiye

istanbul

yangın

büyükçekmece

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Büyükçekmece Türkoba Mahallesi Sınır Caddesindeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

türkiye

istanbul

büyükçekmece

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istanbul, yangın, büyükçekmece