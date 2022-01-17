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Fitch'ten Türkiye'ye 'heterodoks politika' uyarısı
Fitch'ten Türkiye'ye 'heterodoks politika' uyarısı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T16:32+0300
2022-01-17T16:34+0300
ekonomi
türkiye
enflasyon
fitch ratings
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Fitch Ratings, Türkiye’nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, “Yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor” dedi.Bloomberg HT'nin haberine göre, artan enflasyon ve heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirten kuruluş, enflasyon ve kurdaki değer kaybının etkisini sınırlamaya çalışan mali önlemlerin Türkiye’nin kredi profilinde kuvvetli tarafı olan kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.Alınan önlemlerin yurt içi güvendeki sert düşüşün nedenlerine çözüm üretmediğini vurgulayan Fitch, güvendeki düşüşün, negatif reel faiz oranlarının ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizliğin kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler olduğunu ifade etti.
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türkiye, enflasyon, fitch ratings, fitch

Fitch'ten Türkiye'ye 'heterodoks politika' uyarısı

16:32 17.01.2022 (güncellendi: 16:34 17.01.2022)
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirtti.
Fitch Ratings, Türkiye’nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, “Yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor” dedi.
Bloomberg HT'nin haberine göre, artan enflasyon ve heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirten kuruluş, enflasyon ve kurdaki değer kaybının etkisini sınırlamaya çalışan mali önlemlerin Türkiye’nin kredi profilinde kuvvetli tarafı olan kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.
Alınan önlemlerin yurt içi güvendeki sert düşüşün nedenlerine çözüm üretmediğini vurgulayan Fitch, güvendeki düşüşün, negatif reel faiz oranlarının ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizliğin kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler olduğunu ifade etti.
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