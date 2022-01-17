https://tr.sputniknews.com/20220117/fransada-kovid-19-asi-kartiyla-ilgili-yasa-tasarisi-kabul-edildi-1052797088.html

Fransa'da Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısı kabul edildi

Fransa'da Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısı kabul edildi

Fransa'da tartışmalara neden olan Kovid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısı onaylandı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T04:13+0300

2022-01-17T04:13+0300

2022-01-17T04:16+0300

fransa

emmanuel macron

tasarı

koronavirüs aşısı

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Ulusal Mecliste yapılan oylamada tasarı 58'e karşı 150 evet" oyuyla kabul edildi. 7 milletvekili ise çekimser kaldı.Düzenlemenin gelecek günlerde yürürlüğe girmesi beklenirken, muhalefet partilerinden 60 milletvekili, tasarıya karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.Kovid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştüren yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak. Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü dozun yaptırılması gerekecek. Aşı kartı 16 yaş ve üzerindeki kişiler için uygulanacak.Tasarıya göre sahte aşı kartı yapanlara karşı verilen hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin euroya yükseltildi.Tasarı, 6 Ocak'ta Meclis'te yapılan ilk oylamada ve 14 Ocak gecesi Senato'da onaylanmıştı.Bu tasarıya ilişkin görüşmeler iki kez durdurulmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 aşısını yaptırmayanlara ilişkin açıklaması, Meclis'te tartışmalara neden olmuştu.Macron, "(Kovid-19) Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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fransa, emmanuel macron, tasarı, koronavirüs aşısı