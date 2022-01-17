Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/halk-ekmeke-gunluk-talep-19-milyonu-asti-1052800886.html
Halk Ekmek Genel Müdürü Gedik: Günlük talep 1.9 milyonu aştı
Halk Ekmek Genel Müdürü Gedik: Günlük talep 1.9 milyonu aştı
Günlük 1,5 milyon adet ekmek ürettiklerini kaydeden İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, ekmeğe olan talebin 1 Aralık 2021'de 1 milyon 261 bin adet... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T09:57+0300
2022-01-17T09:58+0300
türkiye
ekmek
halk ekmek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044167523_0:18:1201:693_1920x0_80_0_0_596804cc4f364d9ece38aa92679b6fa8.jpg
Dünya Gazetesi'ne konuşan İstanbul Halk Ekmek Genel Müdür Okan Gedik, özellikle son bir ayda Halk Ekmek'e talebin arttığını belirterek, “Talep 1 Aralık 2021’de 1 milyon 261 bin adet iken, 25 Aralık’ta 1 milyon 952 bin adet seviyesine çıktı. Pazar günleri dahil üretmeye başladık. Artan talebi karşılamak için yaklaşık 100 milyon Euro’luk yatırımla Hadımköy’de kurduğumuz fabrikada ilk etapta 250 bin adetlik ekmek üretimi yapılacak olan 1’inci hattı mayıs ayında faaliyete almaya hazırlanıyoruz. 1’inci hattın açılmasıyla ilk etapta 70 kişi istihdam edilecek, arkasından gelen diğer hatların açılmasıyla istihdam artışı devam edecek” dedi.Sipariş yöntemlerini göreve başladıklarında değiştirdiklerini açıklayan Gedik, “Eskiden siparişler formlara yapılıyordu, şimdi bütün büfelere dağıtımız tabletlerle dijital ortamdan siparişleri topluyoruz. Büfe sayımız 607, bakkal 316, market 1069 ve toplu tüketim yerleri 1304 olmak üzere toplamda 3025 noktada her gün ekmek veriyoruz. Her gün 103 rotada 85 araç ile ekmek dağıtıyoruz. Bunu yaparken her gün 16 bin 500 kilometre yol kat ediyoruz” diye konuştu.“Halk ekmek 2021 yılını zararla kapatmadı”En son fiyat artışını 2021 yılının 17 Temmuz’unda yaptıklarını hatırlatan Gedik, büyük ölçekte alım yaptıkları için ekmek fiyatını koruduklarını kaydetti. Güncel fiyatlarla bunu yapmanın imkansız olduğunu belirten Gedik, “Yaptığımız bu uzun vadeli anlaşmalarla halkın 40 milyon TL’si cebinde kaldı. Halk ekmek 2021 yılını zararla kapatmadı. Un fiyatı 2019 başında 85 lirayken, şu anda 293 liraya çıktı. 2021 Temmuz ayından bu yana un fiyatı yüzde 102 arttı. Yine 2019 yılında 10 kuruş seviyesinde, olan doğalgaz, 2021 Temmuz’undan bu yana yüzde 354 arttı. Keza elektrik yine aynı maliyeti 2019’da 40 kuruşken şu anda 1.01 lira civarında bulunuyor ve temmuzdan bu yana değişimi yüzde 30 olarak yer alıyor. Dağıtımda mazot önemli bir maliyeti temmuza göre yüzde 90 maliyet artışı var. Yine asgari ücret artışla ile birlikte işçilik ücretleri bizi etkiliyor” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044167523_126:0:1073:710_1920x0_80_0_0_f8cd9115943ce82d771430a402e41119.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekmek, halk ekmek

Halk Ekmek Genel Müdürü Gedik: Günlük talep 1.9 milyonu aştı

09:57 17.01.2022 (güncellendi: 09:58 17.01.2022)
© Fotoğraf : İBBHalk Ekmek
Halk Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Fotoğraf : İBB
Abone ol
Günlük 1,5 milyon adet ekmek ürettiklerini kaydeden İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, ekmeğe olan talebin 1 Aralık 2021'de 1 milyon 261 bin adet iken, 25 Aralık'ta 1 milyon 952 bin adet seviyesine çıktığını söyledi.
Dünya Gazetesi'ne konuşan İstanbul Halk Ekmek Genel Müdür Okan Gedik, özellikle son bir ayda Halk Ekmek'e talebin arttığını belirterek, “Talep 1 Aralık 2021’de 1 milyon 261 bin adet iken, 25 Aralık’ta 1 milyon 952 bin adet seviyesine çıktı. Pazar günleri dahil üretmeye başladık. Artan talebi karşılamak için yaklaşık 100 milyon Euro’luk yatırımla Hadımköy’de kurduğumuz fabrikada ilk etapta 250 bin adetlik ekmek üretimi yapılacak olan 1’inci hattı mayıs ayında faaliyete almaya hazırlanıyoruz. 1’inci hattın açılmasıyla ilk etapta 70 kişi istihdam edilecek, arkasından gelen diğer hatların açılmasıyla istihdam artışı devam edecek” dedi.
Sipariş yöntemlerini göreve başladıklarında değiştirdiklerini açıklayan Gedik, “Eskiden siparişler formlara yapılıyordu, şimdi bütün büfelere dağıtımız tabletlerle dijital ortamdan siparişleri topluyoruz. Büfe sayımız 607, bakkal 316, market 1069 ve toplu tüketim yerleri 1304 olmak üzere toplamda 3025 noktada her gün ekmek veriyoruz. Her gün 103 rotada 85 araç ile ekmek dağıtıyoruz. Bunu yaparken her gün 16 bin 500 kilometre yol kat ediyoruz” diye konuştu.

“Halk ekmek 2021 yılını zararla kapatmadı”

En son fiyat artışını 2021 yılının 17 Temmuz’unda yaptıklarını hatırlatan Gedik, büyük ölçekte alım yaptıkları için ekmek fiyatını koruduklarını kaydetti. Güncel fiyatlarla bunu yapmanın imkansız olduğunu belirten Gedik, “Yaptığımız bu uzun vadeli anlaşmalarla halkın 40 milyon TL’si cebinde kaldı. Halk ekmek 2021 yılını zararla kapatmadı. Un fiyatı 2019 başında 85 lirayken, şu anda 293 liraya çıktı. 2021 Temmuz ayından bu yana un fiyatı yüzde 102 arttı. Yine 2019 yılında 10 kuruş seviyesinde, olan doğalgaz, 2021 Temmuz’undan bu yana yüzde 354 arttı. Keza elektrik yine aynı maliyeti 2019’da 40 kuruşken şu anda 1.01 lira civarında bulunuyor ve temmuzdan bu yana değişimi yüzde 30 olarak yer alıyor. Dağıtımda mazot önemli bir maliyeti temmuza göre yüzde 90 maliyet artışı var. Yine asgari ücret artışla ile birlikte işçilik ücretleri bizi etkiliyor” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:07Dükkanın önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar
11:04Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı
11:01Kuzey Kore'den 2022'nin 4. füze denemesi: Uluslararası toplumda 'ne mesaj vermek istiyor' sorusu
10:59Halkbank: İtiraz dilekçesi ABD Yargıtay Mahkemesi'ne yasal süre içerisinde verilecek
10:47Elazığ'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı
10:43Pandemi döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı
10:39Vebitcoin mağduruna 'yağma' davası
10:38Valizinden 14 kilo uyuşturucu çıktı: 'Haberim yok'
10:28Avustralya, Sputnik V aşısı yaptıranlara kapılarını açtı
10:16Sahneye çıkmayan Manuş Baba: Güvenlik önlemleri sağlanmadı
10:15Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü
09:59Kış Olimpiyatları'na hazırlanan Pekin'de ilk Omicron vakası
09:57Halk Ekmek Genel Müdürü Gedik: Günlük talep 1.9 milyonu aştı
09:49Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
09:44FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı
09:36Memur ve emeklinin gözü TBMM'de: Ek zammı içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai sürüyor
09:28Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
09:28Mehmet Barlas: Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarında bereketli bir coğrafyaya dönüştü
09:15Sınır dışı edilen Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek
08:55AVM'ler dövizli kiralamaya döndü