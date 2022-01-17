https://tr.sputniknews.com/20220117/halk-ekmeke-gunluk-talep-19-milyonu-asti-1052800886.html

Halk Ekmek Genel Müdürü Gedik: Günlük talep 1.9 milyonu aştı

Halk Ekmek Genel Müdürü Gedik: Günlük talep 1.9 milyonu aştı

Günlük 1,5 milyon adet ekmek ürettiklerini kaydeden İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, ekmeğe olan talebin 1 Aralık 2021'de 1 milyon 261 bin adet... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T09:57+0300

2022-01-17T09:57+0300

2022-01-17T09:58+0300

türkiye

ekmek

halk ekmek

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Dünya Gazetesi'ne konuşan İstanbul Halk Ekmek Genel Müdür Okan Gedik, özellikle son bir ayda Halk Ekmek'e talebin arttığını belirterek, “Talep 1 Aralık 2021’de 1 milyon 261 bin adet iken, 25 Aralık’ta 1 milyon 952 bin adet seviyesine çıktı. Pazar günleri dahil üretmeye başladık. Artan talebi karşılamak için yaklaşık 100 milyon Euro’luk yatırımla Hadımköy’de kurduğumuz fabrikada ilk etapta 250 bin adetlik ekmek üretimi yapılacak olan 1’inci hattı mayıs ayında faaliyete almaya hazırlanıyoruz. 1’inci hattın açılmasıyla ilk etapta 70 kişi istihdam edilecek, arkasından gelen diğer hatların açılmasıyla istihdam artışı devam edecek” dedi.Sipariş yöntemlerini göreve başladıklarında değiştirdiklerini açıklayan Gedik, “Eskiden siparişler formlara yapılıyordu, şimdi bütün büfelere dağıtımız tabletlerle dijital ortamdan siparişleri topluyoruz. Büfe sayımız 607, bakkal 316, market 1069 ve toplu tüketim yerleri 1304 olmak üzere toplamda 3025 noktada her gün ekmek veriyoruz. Her gün 103 rotada 85 araç ile ekmek dağıtıyoruz. Bunu yaparken her gün 16 bin 500 kilometre yol kat ediyoruz” diye konuştu.“Halk ekmek 2021 yılını zararla kapatmadı”En son fiyat artışını 2021 yılının 17 Temmuz’unda yaptıklarını hatırlatan Gedik, büyük ölçekte alım yaptıkları için ekmek fiyatını koruduklarını kaydetti. Güncel fiyatlarla bunu yapmanın imkansız olduğunu belirten Gedik, “Yaptığımız bu uzun vadeli anlaşmalarla halkın 40 milyon TL’si cebinde kaldı. Halk ekmek 2021 yılını zararla kapatmadı. Un fiyatı 2019 başında 85 lirayken, şu anda 293 liraya çıktı. 2021 Temmuz ayından bu yana un fiyatı yüzde 102 arttı. Yine 2019 yılında 10 kuruş seviyesinde, olan doğalgaz, 2021 Temmuz’undan bu yana yüzde 354 arttı. Keza elektrik yine aynı maliyeti 2019’da 40 kuruşken şu anda 1.01 lira civarında bulunuyor ve temmuzdan bu yana değişimi yüzde 30 olarak yer alıyor. Dağıtımda mazot önemli bir maliyeti temmuza göre yüzde 90 maliyet artışı var. Yine asgari ücret artışla ile birlikte işçilik ücretleri bizi etkiliyor” dedi.

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ekmek, halk ekmek