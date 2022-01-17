https://tr.sputniknews.com/20220117/rus-baris-gucleri-kazakistandan-rusyanin-ulyanovsk-bolgesine-gelmeye-basladi-1052825298.html

Rus barış güçleri, Kazakistan’dan Rusya’nın Ulyanovsk bölgesine gelmeye başladı

Rus barış güçleri, Kazakistan’dan Rusya’nın Ulyanovsk bölgesine gelmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamındaki görevlerini tamamlayan Rus askerlerini taşıyan... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T20:57+0300

2022-01-17T20:57+0300

2022-01-17T21:07+0300

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rusya

moskova

kazakistan

rusya savunma bakanlığı

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kgaö

ulyanovsk

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kazakistan'da KGAÖ Barış Gücü kapsamındaki görevlerini tamamlayan Rus askerleri taşıyan askeri uçaklar, Ulyanovsk bölgesindeki Vostoçnıy Havalimanı’na gelmeye başladı.Açıklamada, “KGAÖ Kolektif Barış Gücü'nden Rus barış gücü askerleri, Kazakistan'dan Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin askeri nakliye uçaklarıyla Ulyanovsk bölgesindeki Vostoçnıy Havalimanı’na gelmeye başladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre barış güçlerini taşıyan uçaklar, havalimanına indikten sonra boşaltılıyor ve sterilize ediliyor, askerlerin PCR testleri yapılıyor.Daha önce ayrıca KGAÖ Kolektif Barış Gücü'nden Rus barış gücü askerlerinin bir kısmının da Moskova Bölgesi'ndeki Çkalovskiy Hava Üssü’ne ulaştırıldığı bildirilmişti. Tüm barış gücü birliklerinin sürekli görev üslerine taşınmasının 19 Ocak Çarşamba gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

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rusya, moskova, kazakistan, rusya savunma bakanlığı, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, ulyanovsk