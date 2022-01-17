https://tr.sputniknews.com/20220117/rus-baris-gucleri-kazakistandan-rusyanin-ulyanovsk-bolgesine-gelmeye-basladi-1052825298.html
Rus barış güçleri, Kazakistan’dan Rusya’nın Ulyanovsk bölgesine gelmeye başladı
Rus barış güçleri, Kazakistan’dan Rusya’nın Ulyanovsk bölgesine gelmeye başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamındaki görevlerini tamamlayan Rus askerlerini taşıyan... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T20:57+0300
2022-01-17T20:57+0300
2022-01-17T21:07+0300
dünya
rusya
moskova
kazakistan
rusya savunma bakanlığı
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kgaö
ulyanovsk
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kazakistan'da KGAÖ Barış Gücü kapsamındaki görevlerini tamamlayan Rus askerleri taşıyan askeri uçaklar, Ulyanovsk bölgesindeki Vostoçnıy Havalimanı’na gelmeye başladı.Açıklamada, “KGAÖ Kolektif Barış Gücü'nden Rus barış gücü askerleri, Kazakistan'dan Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin askeri nakliye uçaklarıyla Ulyanovsk bölgesindeki Vostoçnıy Havalimanı’na gelmeye başladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre barış güçlerini taşıyan uçaklar, havalimanına indikten sonra boşaltılıyor ve sterilize ediliyor, askerlerin PCR testleri yapılıyor.Daha önce ayrıca KGAÖ Kolektif Barış Gücü'nden Rus barış gücü askerlerinin bir kısmının da Moskova Bölgesi'ndeki Çkalovskiy Hava Üssü’ne ulaştırıldığı bildirilmişti. Tüm barış gücü birliklerinin sürekli görev üslerine taşınmasının 19 Ocak Çarşamba gününe kadar tamamlanması bekleniyor.
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rusya, moskova, kazakistan, rusya savunma bakanlığı, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, ulyanovsk
Rus barış güçleri, Kazakistan’dan Rusya’nın Ulyanovsk bölgesine gelmeye başladı
20:57 17.01.2022 (güncellendi: 21:07 17.01.2022)
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamındaki görevlerini tamamlayan Rus askerlerini taşıyan uçakların Rusya'nın Ulyanovsk bölgesindeki havalimanına gelmeye başladıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kazakistan'da KGAÖ Barış Gücü kapsamındaki görevlerini tamamlayan Rus askerleri taşıyan askeri uçaklar, Ulyanovsk bölgesindeki Vostoçnıy Havalimanı’na gelmeye başladı.
Açıklamada, “KGAÖ Kolektif Barış Gücü'nden Rus barış gücü askerleri, Kazakistan'dan Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin askeri nakliye uçaklarıyla Ulyanovsk bölgesindeki Vostoçnıy Havalimanı’na gelmeye başladı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre barış güçlerini taşıyan uçaklar, havalimanına indikten sonra boşaltılıyor ve sterilize ediliyor, askerlerin PCR testleri yapılıyor.
Daha önce ayrıca KGAÖ Kolektif Barış Gücü'nden Rus barış gücü askerlerinin bir kısmının da Moskova Bölgesi'ndeki Çkalovskiy Hava Üssü’ne ulaştırıldığı bildirilmişti. Tüm barış gücü birliklerinin sürekli görev üslerine taşınmasının 19 Ocak Çarşamba gününe kadar tamamlanması bekleniyor.