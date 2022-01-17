https://tr.sputniknews.com/20220117/tubitaktan-sosyal-aglardaki-trollerin-otomatik-tespiti-projesine-destek-1052804169.html

TÜBİTAK’tan sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projesine destek

TÜBİTAK’tan sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projesine destek

Bilgi kirliliğine kalıcı çözüm getirmeyi hedefleyen TED Üniversitesi’nin sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projesi, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T11:37+0300

2022-01-17T11:37+0300

2022-01-17T11:37+0300

türkiye

sosyal medya

trol

tübitak

türk eğitim derneği (ted)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049522165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c145ea8362fcfb04c170560a8e57a0ec.jpg

TED Üniversitesi (TEDÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aykut Yıldız öncülüğünde yürütülen “Sosyal Medyadaki Fikir Dinamiğinin Diferansiyel Oyun Olarak Modellenmesi Ve Ağdaki Trollerin Otomatik Tespiti” isimli proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında 36 ay süresince desteklenmeye hak kazandı.Proje kapsamında sosyal ağlardaki trollerin otomatik olarak tespit edilebileceğine dikkat çeken Öğretim Üyesi Dr. Aykut Yıldız, kullanacakları matematiksel analizin özgün bir yaklaşım olduğunu belirterek,“Trolsüz bir sosyal medyanın, kullanıcılara daha güvenli bir deneyim alanı sunacağını düşünüyoruz. Bu noktada geliştirdiğimiz sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projemizde sosyal medyadaki trollerin fikir eğrilerindeki değişimlerden yola çıktığımız bir tespit metodu geliştirdik. Bu sayede sosyal ağları trollerden arındırarak bilgi kirliliğinin önüne geçeceğiz” dedi.Projenin gün geçtikçe ciddi bir hal alan sosyal medya trollerinin yanlış bilgi paylaşımı problemine çözüm getireceğine vurgu yapan Dr. Yıldız, “Projemizde sosyal medyadaki fikirlerin sayılara izdüşümünü yaparak matematiksel analizini yapacağız. Çünkü insanların fikirleri sadece anlık olarak ortaya çıkmıyor. Fikirlerin oluşması belirli bir zaman alıyor. Bu yüzden fikir eğrilerinin statik oyun olarak modellenip, Nash tepkisi yoluyla dinamik hale getirilmesiyle uygulanan yöntemimizle tasarladığımız projeyle, dünya çapında toplumsal bir sorun olarak kabul edilen bu duruma karşı kalıcı bir sonuç yaratacağız” diye konuştu.Projedeki metodolojiye ait makale çıktılarının bilimsel yollarla paylaşılacağını ifade eden Dr. Aykut Yıldız,“ Projemiz çerçevesinde farklı disiplinlerde sosyal medya üzerine yapılacak bilimsel ve teknik araştırmalar için temel oluşturan bir model geliştiriyoruz. Trollerin matematiksel bir analize istinaden sosyal ağlarda tespit edilmesi özgün bir yaklaşımı ifade ediyor. Bu yaklaşımın daha temiz bir sosyal medya hedefine ulaşılması yolunda bir mihenk taşı olacağına ve hem matematiksel orijinallik arz etmesi hem de pratik bir hedefe hizmet etmesi açısından değerli bir çalışma ürünü olacağına inanıyorum” diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, trol, tübitak, türk eğitim derneği (ted)