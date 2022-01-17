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Türk Tabipleri Birliği: Virüsün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur
Türk Tabipleri Birliği: Virüsün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur
Türk Tabipleri Birliği, PCR testi uygulamasına dair alınan karara tepki göstererek, "Virüsün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
koronavirüs
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Valiliklere gönderilen genelgeye göre, dün kaldırılan "iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğu" yeniden getirildi. Buna göre, bazı durumlarda aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.Türk Tabipleri Birliği (TTB), uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğunun geri getirilmesi için, "SARS-CoV-2 virüsünün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı.TTB, Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının ve dün PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından sorumluları istifaya davet etmişti. Bugün, İçişleri Bakanlığı gönderdiği yeni genelgeyle sadece uçak seyahatlerinde PCR testini tekrar zorunlu hale getirdi. Bu durumu eleştiren TTB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220116/ucakla-sehirler-arasi-seyahatte-pcr-zorunlulugu-yeniden-getirildi--1052786444.html
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türkiye, türk tabipleri birliği (ttb), koronavirüs, koronavirüs testi, pcr

Türk Tabipleri Birliği: Virüsün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur

00:16 17.01.2022
© AATürk Tabipler Birliği (TTB)
Türk Tabipler Birliği (TTB) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Türk Tabipleri Birliği, PCR testi uygulamasına dair alınan karara tepki göstererek, "Virüsün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı.
Valiliklere gönderilen genelgeye göre, dün kaldırılan "iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğu" yeniden getirildi. Buna göre, bazı durumlarda aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.
THY - hostes - koronavirüs - makse - sefer - uçak - yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
KORONAVİRÜS
Uçakla şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi
Dün, 15:35
Türk Tabipleri Birliği (TTB), uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğunun geri getirilmesi için, "SARS-CoV-2 virüsünün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı.
TTB, Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının ve dün PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından sorumluları istifaya davet etmişti. Bugün, İçişleri Bakanlığı gönderdiği yeni genelgeyle sadece uçak seyahatlerinde PCR testini tekrar zorunlu hale getirdi. Bu durumu eleştiren TTB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Salgın anlık değişen kararlarla değil, bilimsel verilerle yönetilmeli. SARS-CoV-2 virüsünün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Alınan kararlar her zamanki gibi bilim dışıdır. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz."
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