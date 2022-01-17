https://tr.sputniknews.com/20220117/turk-tabipleri-birligi-virusun-ucakta-bulasip-tren-ve-otobuste-bulasmama-gibi-bir-ozelligi-yoktur-1052794088.html
Türk Tabipleri Birliği: Virüsün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur
Türk Tabipleri Birliği: Virüsün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur
Türk Tabipleri Birliği, PCR testi uygulamasına dair alınan karara tepki göstererek, "Virüsün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T00:16+0300
2022-01-17T00:16+0300
2022-01-17T00:16+0300
koronavirüs
türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
koronavirüs
koronavirüs testi
pcr
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103202/42/1032024205_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01fee72d1cd2c4ef29ab03c9cd03e8b5.jpg
Valiliklere gönderilen genelgeye göre, dün kaldırılan "iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğu" yeniden getirildi. Buna göre, bazı durumlarda aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.Türk Tabipleri Birliği (TTB), uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğunun geri getirilmesi için, "SARS-CoV-2 virüsünün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı.TTB, Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının ve dün PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından sorumluları istifaya davet etmişti. Bugün, İçişleri Bakanlığı gönderdiği yeni genelgeyle sadece uçak seyahatlerinde PCR testini tekrar zorunlu hale getirdi. Bu durumu eleştiren TTB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220116/ucakla-sehirler-arasi-seyahatte-pcr-zorunlulugu-yeniden-getirildi--1052786444.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103202/42/1032024205_221:0:1421:900_1920x0_80_0_0_140f3044444bbef012641dd4728d206c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, türk tabipleri birliği (ttb), koronavirüs, koronavirüs testi, pcr
Türk Tabipleri Birliği: Virüsün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur
Türk Tabipleri Birliği, PCR testi uygulamasına dair alınan karara tepki göstererek, "Virüsün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı.
Valiliklere gönderilen genelgeye göre, dün kaldırılan "iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğu" yeniden getirildi. Buna göre, bazı durumlarda aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğunun geri getirilmesi için, "SARS-CoV-2 virüsünün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı.
TTB, Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının ve dün PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından sorumluları istifaya davet etmişti. Bugün, İçişleri Bakanlığı gönderdiği yeni genelgeyle sadece uçak seyahatlerinde PCR testini tekrar zorunlu hale getirdi. Bu durumu eleştiren TTB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Salgın anlık değişen kararlarla değil, bilimsel verilerle yönetilmeli. SARS-CoV-2 virüsünün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Alınan kararlar her zamanki gibi bilim dışıdır. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz."