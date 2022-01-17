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https://tr.sputniknews.com/20220117/valizinden-14-kilo-uyusturucu-cikti-haberim-yok--1052801831.html
Valizinden 14 kilo uyuşturucu çıktı: 'Haberim yok'
Valizinden 14 kilo uyuşturucu çıktı: 'Haberim yok'
Adana'da, polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, Dilek P.'nin valizinden 14 kilo 228 gram uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T10:38+0300
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türkiye
türkiye
adana
narkotik
uyuşturucu
emniyet
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kent girişteki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı.‘Aşil’, otobüsün bagajındaki valize tepki verdi. İçi açılan valizde, 7 paket içinde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Dilek P., ifadesinde, seyahat ettiğini ve uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilek P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/suphe-uzerine-durdurulan-kadinin-sutyeninde-hassas-terazi-erkegin-cebinde-uyusturucu-madde-cikti-1052378050.html
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türkiye, adana, narkotik, uyuşturucu, emniyet

Valizinden 14 kilo uyuşturucu çıktı: 'Haberim yok'

10:38 17.01.2022
© DHAValizinden 14 kilo esrar çıktı: 'Haberim yok'
Valizinden 14 kilo esrar çıktı: 'Haberim yok' - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
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Adana'da, polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, Dilek P.'nin valizinden 14 kilo 228 gram uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan Dilek P., ifadesinde, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını iddia etti.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kent girişteki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı.
‘Aşil’, otobüsün bagajındaki valize tepki verdi. İçi açılan valizde, 7 paket içinde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Dilek P., ifadesinde, seyahat ettiğini ve uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilek P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphe üzerine durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
TÜRKİYE
Şüphe üzerine durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı
4 Ocak, 07:13
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