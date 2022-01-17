https://tr.sputniknews.com/20220117/yaban-kecisi-avlayan-uc-kisiye-72-bin-lira-ceza-1052828589.html

Yaban keçisi avlayan üç kişiye 72 bin lira ceza

Yaban keçisi avlayan üç kişiye 72 bin lira ceza

Antalya'nın Akseki ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avladıkları belirlenen 3 kişiye 72 bin lira ceza uygulandı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T22:28+0300

2022-01-17T22:28+0300

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türkiye

antalya

akseki

yaban keçisi

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İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı av koruma kontrol ekipleri, Güzelsu Mahallesi'ne araçla gelen kişilerin kaçak avlandıkları bilgisi üzerine harekete geçti.Bölgeye giden ekipler, Selebeli mevkisinde durdurdukları araçta bulunan 3 kişinin bir yaban keçisini vurduklarını tespit etti.Avladıkları yaban keçisiyle tüfeklerine el konulan bu kişilere Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yapılarak toplam 72 bin lira ceza kesildi.

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antalya, akseki, yaban keçisi