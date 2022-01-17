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Yaban keçisi avlayan üç kişiye 72 bin lira ceza
Yaban keçisi avlayan üç kişiye 72 bin lira ceza
Antalya'nın Akseki ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avladıkları belirlenen 3 kişiye 72 bin lira ceza uygulandı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T22:28+0300
2022-01-17T22:28+0300
türkiye
antalya
akseki
yaban keçisi
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İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı av koruma kontrol ekipleri, Güzelsu Mahallesi'ne araçla gelen kişilerin kaçak avlandıkları bilgisi üzerine harekete geçti.Bölgeye giden ekipler, Selebeli mevkisinde durdurdukları araçta bulunan 3 kişinin bir yaban keçisini vurduklarını tespit etti.Avladıkları yaban keçisiyle tüfeklerine el konulan bu kişilere Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yapılarak toplam 72 bin lira ceza kesildi.
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antalya, akseki, yaban keçisi

Yaban keçisi avlayan üç kişiye 72 bin lira ceza

22:28 17.01.2022
© AAYaban keçisi avlayan üç kişiye 72 bin lira ceza
Yaban keçisi avlayan üç kişiye 72 bin lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Antalya'nın Akseki ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avladıkları belirlenen 3 kişiye 72 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı av koruma kontrol ekipleri, Güzelsu Mahallesi'ne araçla gelen kişilerin kaçak avlandıkları bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Selebeli mevkisinde durdurdukları araçta bulunan 3 kişinin bir yaban keçisini vurduklarını tespit etti.
Avladıkları yaban keçisiyle tüfeklerine el konulan bu kişilere Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yapılarak toplam 72 bin lira ceza kesildi.
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