Ordunun çektiği fotoğraflar, Tonga'daki felaketi gözler önüne serdi

Yeni Zelanda ordusu, Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyinde yaşanan volkanik patlama ve sonucunda yaşanan hasarın uydu görüntülerini paylaştı.
Yeni Zelanda ordusu, Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyinde yaşanan volkanik patlama ve sonucunda yaşanan hasarın uydu görüntülerini paylaştı.
Yayınlanan 40 hava fotoğrafı, bazı bölgeleri külle kaplı, hasarlı binaları, diğerleri ise ülkenin zarar görmemiş kısımlarını gösteriyor.
Yayınlanan 40 hava fotoğrafı, bazı bölgeleri külle kaplı, hasarlı binaları, diğerleri ise ülkenin zarar görmemiş kısımlarını gösteriyor.
Pazartesi günü bir keşif uçuşu sırasında Yeni Zelanda savunma gücü tarafından kaydedilen kareler, Tonga hükümeti için hazırlanan bir raporda bir araya getirildi. Fotoğraflar daha sonra internete sızdırıldı. Guardian ise, fotoğrafların kaynağını doğruladı.
Pazartesi günü bir keşif uçuşu sırasında Yeni Zelanda savunma gücü tarafından kaydedilen kareler, Tonga hükümeti için hazırlanan bir raporda bir araya getirildi. Fotoğraflar daha sonra internete sızdırıldı. Guardian ise, fotoğrafların kaynağını doğruladı.
Yapılan keşif uçuşundan sonra, Yeni Zelanda savunma gücü medyayla bazı fotoğraflar paylaştı. Bunların çoğu, adaların çekimlerinden ziyade savunma personelinin faaliyetlerine yönelik karelerdi.
Yapılan keşif uçuşundan sonra, Yeni Zelanda savunma gücü medyayla bazı fotoğraflar paylaştı. Bunların çoğu, adaların çekimlerinden ziyade savunma personelinin faaliyetlerine yönelik karelerdi.
Sızdırılan 40 görüntü ise, ülkedeki hasarın çok daha kapsamlı bir şekilde gözler önüne seriyor.
Sızdırılan 40 görüntü ise, ülkedeki hasarın çok daha kapsamlı bir şekilde gözler önüne seriyor.
Yeni Zelanda güçleri, Fonoifua Adası'n 'en büyük binalar hariç tüm binaların yıkıldığı veya ciddi şekilde hasar gördüğü' en çok hasar gören yer olarak nitelendirirken, Atata adasında ise çok sayıda binanın yerinde olmadığı kaydedildi.
Yeni Zelanda güçleri, Fonoifua Adası'n 'en büyük binalar hariç tüm binaların yıkıldığı veya ciddi şekilde hasar gördüğü' en çok hasar gören yer olarak nitelendirirken, Atata adasında ise çok sayıda binanın yerinde olmadığı kaydedildi.
Mango Adası da, 'katastrofobik düzeyde' hasar gören yerlerden biri olarak belirtildi:
"Tüm köyün yıkılmasından oluşan bir felaket hasarı gözlemlendi. Adanın yüksek kesimlerine geçici branda barınakları dikildi, köy genelinde enkaz gözlendi."
Mango Adası da, 'katastrofobik düzeyde' hasar gören yerlerden biri olarak belirtildi:
"Tüm köyün yıkılmasından oluşan bir felaket hasarı gözlemlendi. Adanın yüksek kesimlerine geçici branda barınakları dikildi, köy genelinde enkaz gözlendi."
Yeni Zelanda güçleri ayrıca, araçların ve insanların havadan görülebildiği pistteki külü temizleme operasyonunun sürdüğünü kaydetti.
Yeni Zelanda güçleri ayrıca, araçların ve insanların havadan görülebildiği pistteki külü temizleme operasyonunun sürdüğünü kaydetti.
Ordu, “Pistin güneydoğu ucunda kürek ve el arabasıyla temizleme işlemleri yapılıyordu. Hiçbir ağır kazı makinesi gözlemlenmedi” notunu düşerken, yüzeylerde bir kül tabakası olsa da, havaalanı binalarının sağlam göründüğünü kaydetti.
Ordu, “Pistin güneydoğu ucunda kürek ve el arabasıyla temizleme işlemleri yapılıyordu. Hiçbir ağır kazı makinesi gözlemlenmedi” notunu düşerken, yüzeylerde bir kül tabakası olsa da, havaalanı binalarının sağlam göründüğünü kaydetti.