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Ordunun çektiği fotoğraflar, Tonga'daki felaketi gözler önüne serdi
Ordunun çektiği fotoğraflar, Tonga'daki felaketi gözler önüne serdi
Yeni Zelanda ordusu, Tonga'da yaşanan yanardağ patlaması ve tsunami sonrasında oluşan hasarı görüntüledi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
yeni zelanda
tonga
yanardağ patlaması
yanardağ
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фото, yeni zelanda, tonga, yanardağ patlaması, yanardağ

Ordunun çektiği fotoğraflar, Tonga'daki felaketi gözler önüne serdi

12:59 18.01.2022 (güncellendi: 13:02 18.01.2022)
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Yeni Zelanda ordusu, Tonga'da yaşanan yanardağ patlaması ve tsunami sonrasında oluşan hasarı görüntüledi.
© REUTERS / HANDOUT

Yeni Zelanda ordusu, Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyinde yaşanan volkanik patlama ve sonucunda yaşanan hasarın uydu görüntülerini paylaştı.

Yeni Zelanda ordusu, Tonga&#x27;nın başkenti Nuku&#x27;alofa&#x27;nın 65 kilometre kuzeyinde yaşanan volkanik patlama ve sonucunda yaşanan hasarın uydu görüntülerini paylaştı. - Sputnik Türkiye
1/9
© REUTERS / HANDOUT

Yeni Zelanda ordusu, Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyinde yaşanan volkanik patlama ve sonucunda yaşanan hasarın uydu görüntülerini paylaştı.

© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES

Yayınlanan 40 hava fotoğrafı, bazı bölgeleri külle kaplı, hasarlı binaları, diğerleri ise ülkenin zarar görmemiş kısımlarını gösteriyor.

Yayınlanan 40 hava fotoğrafı, bazı bölgeleri külle kaplı, hasarlı binaları, diğerleri ise ülkenin zarar görmemiş kısımlarını gösteriyor. - Sputnik Türkiye
2/9
© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES

Yayınlanan 40 hava fotoğrafı, bazı bölgeleri külle kaplı, hasarlı binaları, diğerleri ise ülkenin zarar görmemiş kısımlarını gösteriyor.

© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES

Pazartesi günü bir keşif uçuşu sırasında Yeni Zelanda savunma gücü tarafından kaydedilen kareler, Tonga hükümeti için hazırlanan bir raporda bir araya getirildi. Fotoğraflar daha sonra internete sızdırıldı. Guardian ise, fotoğrafların kaynağını doğruladı.

Pazartesi günü bir keşif uçuşu sırasında Yeni Zelanda savunma gücü tarafından kaydedilen kareler, Tonga hükümeti için hazırlanan bir raporda bir araya getirildi. Fotoğraflar daha sonra internete sızdırıldı. Guardian ise, fotoğrafların kaynağını doğruladı. - Sputnik Türkiye
3/9
© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES

Pazartesi günü bir keşif uçuşu sırasında Yeni Zelanda savunma gücü tarafından kaydedilen kareler, Tonga hükümeti için hazırlanan bir raporda bir araya getirildi. Fotoğraflar daha sonra internete sızdırıldı. Guardian ise, fotoğrafların kaynağını doğruladı.

© REUTERS / NEW ZEALAND DEFENCE FORCE

Yapılan keşif uçuşundan sonra, Yeni Zelanda savunma gücü medyayla bazı fotoğraflar paylaştı. Bunların çoğu, adaların çekimlerinden ziyade savunma personelinin faaliyetlerine yönelik karelerdi.

Yapılan keşif uçuşundan sonra, Yeni Zelanda savunma gücü medyayla bazı fotoğraflar paylaştı. Bunların çoğu, adaların çekimlerinden ziyade savunma personelinin faaliyetlerine yönelik karelerdi. - Sputnik Türkiye
4/9
© REUTERS / NEW ZEALAND DEFENCE FORCE

Yapılan keşif uçuşundan sonra, Yeni Zelanda savunma gücü medyayla bazı fotoğraflar paylaştı. Bunların çoğu, adaların çekimlerinden ziyade savunma personelinin faaliyetlerine yönelik karelerdi.

© REUTERS / NEW ZEALAND DEFENCE FORCE

Sızdırılan 40 görüntü ise, ülkedeki hasarın çok daha kapsamlı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Sızdırılan 40 görüntü ise, ülkedeki hasarın çok daha kapsamlı bir şekilde gözler önüne seriyor. - Sputnik Türkiye
5/9
© REUTERS / NEW ZEALAND DEFENCE FORCE

Sızdırılan 40 görüntü ise, ülkedeki hasarın çok daha kapsamlı bir şekilde gözler önüne seriyor.

© REUTERS / NEW ZEALAND DEFENCE FORCE

Yeni Zelanda güçleri, Fonoifua Adası'n 'en büyük binalar hariç tüm binaların yıkıldığı veya ciddi şekilde hasar gördüğü' en çok hasar gören yer olarak nitelendirirken, Atata adasında ise çok sayıda binanın yerinde olmadığı kaydedildi.

Yeni Zelanda güçleri, Fonoifua Adası&#x27;n &#x27;en büyük binalar hariç tüm binaların yıkıldığı veya ciddi şekilde hasar gördüğü&#x27; en çok hasar gören yer olarak nitelendirirken, Atata adasında ise çok sayıda binanın yerinde olmadığı kaydedildi. - Sputnik Türkiye
6/9
© REUTERS / NEW ZEALAND DEFENCE FORCE

Yeni Zelanda güçleri, Fonoifua Adası'n 'en büyük binalar hariç tüm binaların yıkıldığı veya ciddi şekilde hasar gördüğü' en çok hasar gören yer olarak nitelendirirken, Atata adasında ise çok sayıda binanın yerinde olmadığı kaydedildi.

© REUTERS / PLANET LABS PBC

Mango Adası da, 'katastrofobik düzeyde' hasar gören yerlerden biri olarak belirtildi:

"Tüm köyün yıkılmasından oluşan bir felaket hasarı gözlemlendi. Adanın yüksek kesimlerine geçici branda barınakları dikildi, köy genelinde enkaz gözlendi."

Mango Adası da, &#x27;katastrofobik düzeyde&#x27; hasar gören yerlerden biri olarak belirtildi:&quot;Tüm köyün yıkılmasından oluşan bir felaket hasarı gözlemlendi. Adanın yüksek kesimlerine geçici branda barınakları dikildi, köy genelinde enkaz gözlendi.&quot; - Sputnik Türkiye
7/9
© REUTERS / PLANET LABS PBC

Mango Adası da, 'katastrofobik düzeyde' hasar gören yerlerden biri olarak belirtildi:

"Tüm köyün yıkılmasından oluşan bir felaket hasarı gözlemlendi. Adanın yüksek kesimlerine geçici branda barınakları dikildi, köy genelinde enkaz gözlendi."

© REUTERS / NEW ZEALAND DEFENCE FORCE

Yeni Zelanda güçleri ayrıca, araçların ve insanların havadan görülebildiği pistteki külü temizleme operasyonunun sürdüğünü kaydetti.

Yeni Zelanda güçleri ayrıca, araçların ve insanların havadan görülebildiği pistteki külü temizleme operasyonunun sürdüğünü kaydetti. - Sputnik Türkiye
8/9
© REUTERS / NEW ZEALAND DEFENCE FORCE

Yeni Zelanda güçleri ayrıca, araçların ve insanların havadan görülebildiği pistteki külü temizleme operasyonunun sürdüğünü kaydetti.

© REUTERS / AUSTRALIAN DEPT OF DEFENCE

Ordu, “Pistin güneydoğu ucunda kürek ve el arabasıyla temizleme işlemleri yapılıyordu. Hiçbir ağır kazı makinesi gözlemlenmedi” notunu düşerken, yüzeylerde bir kül tabakası olsa da, havaalanı binalarının sağlam göründüğünü kaydetti.

Ordu, “Pistin güneydoğu ucunda kürek ve el arabasıyla temizleme işlemleri yapılıyordu. Hiçbir ağır kazı makinesi gözlemlenmedi” notunu düşerken, yüzeylerde bir kül tabakası olsa da, havaalanı binalarının sağlam göründüğünü kaydetti. - Sputnik Türkiye
9/9
© REUTERS / AUSTRALIAN DEPT OF DEFENCE

Ordu, “Pistin güneydoğu ucunda kürek ve el arabasıyla temizleme işlemleri yapılıyordu. Hiçbir ağır kazı makinesi gözlemlenmedi” notunu düşerken, yüzeylerde bir kül tabakası olsa da, havaalanı binalarının sağlam göründüğünü kaydetti.

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