Ordunun çektiği fotoğraflar, Tonga'daki felaketi gözler önüne serdi

Yeni Zelanda güçleri, Fonoifua Adası'n 'en büyük binalar hariç tüm binaların yıkıldığı veya ciddi şekilde hasar gördüğü' en çok hasar gören yer olarak nitelendirirken, Atata adasında ise çok sayıda binanın yerinde olmadığı kaydedildi.