https://tr.sputniknews.com/20220118/bir-araya-gelen-8-partiden-aciklama-ortak-mucadeleyi-guclendirecegiz-1052866776.html

HDP'nin davetiyle bir araya gelen 8 partiden açıklama: Ortak mücadeleyi güçlendireceğiz

HDP'nin davetiyle bir araya gelen 8 partiden açıklama: Ortak mücadeleyi güçlendireceğiz

HDP, EMEP, TİP, TÖP, TKP, SMF, Halkevleri, EHP, '3. seçenek' gündemiyle bir araya geldiği görüşme sonrası yaptıkları ortak açıklamada, "Ortak mücadeleyi... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T21:56+0300

2022-01-18T21:56+0300

2022-01-18T22:03+0300

politika

hdp

tkp

halkevleri

türkiye işçi partisi (tip)

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HDP, EMEP, TİP, TÖP, TKP, Halkevleri, SMF, EHP temsilcilerinin toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltmayı ve güçlendirmeyi karar altına aldık" denildi.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın davetiyle Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Halkevleri, Emekçi Hareket Partisi (EHP) temsilcileri bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen toplantı saat 14.00’da başladı. Sona eren toplantının ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.Açıklamanın tamamı şu şekilde:Demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçler olarak yaptığımız toplantı sonunda kamuoyuna ortak açıklamamız:"Türkiye’nin içinde bulunduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar çığ gibi büyümektedir. İktidarın sömürü, talan ve ayrımcılık politikaları, toplumun ezilen bütün kesimlerinin her türlü insani haklarının ellerinden alınmasına, yoksullaşmaya neden olmakta ve doğanın talan edilmesine yol açmaktadır. Bu gidişattan çıkmak için umudu büyütecek, topluma güven verecek güçlü bir birliği kurabilir, mevcut baskı rejiminin önünü kesebilir, demokratik değişim ve dönüşümün önünü açabiliriz. Bu nedenle Türkiye’nin demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerin geniş bir mücadele ortaklığı sağlaması gerektiğine inanıyoruz.Bu çerçevede, HDP’nin yapmış olduğu çağrıyla 18 Ocak 2022 tarihinde aşağıda imzası bulunan siyasal yapılar olarak bir araya geldik. Bu toplantıda aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşıyoruz:Ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltmayı ve güçlendirmeyi,Ortak mücadele konularını belirlemek, bunları hayata geçirmeye yönelik içerik, yöntem ve takvimi oluşturmak için düzenli görüşmelere devam etmeyi,Mevcut katılımla kendini sınırlamayan, ortak mücadelenin Türkiye’nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflemeyi karar altına aldık.Türkiye’nin bütün ezilenleri, ötekileştirilenleri, mağdurları, emekçileri, kadınları, gençleri ve ekoloji mücadelesi verenleri ile en geniş demokrasi, eşit yurttaşlık ve mücadele ortaklığını kurmanın yol ve yöntemlerini konuşmaya devam edeceğiz. Demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçler olarak üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız.Dayanışma, mücadele ve umutla…"

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hdp, tkp, halkevleri, türkiye işçi partisi (tip)