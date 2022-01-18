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https://tr.sputniknews.com/20220118/bolu-ankara-yolunda-zincirleme-trafik-kazasi-1052859082.html
Bolu'da zincirleme trafik kazası: 24 araç birbirine girdi
Bolu'da zincirleme trafik kazası: 24 araç birbirine girdi
Bolu’da, kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu’nda 20 araç ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle TEM’in Ankara yönü... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T18:09+0300
2022-01-18T18:09+0300
2022-01-18T18:16+0300
ankara
bolu
zincirleme kaza
türkiye
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Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi.Yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede, kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi.Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi.Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
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Bolu'da zincirleme trafik kazası: 24 araç birbirine girdi 18:09 18.01.2022 (güncellendi: 18:16 18.01.2022)
Bolu’da, kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu’nda 20 araç ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle TEM’in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi.
Yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede, kayganlaşan yolda
20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi.
Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi.
Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.