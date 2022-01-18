https://tr.sputniknews.com/20220118/bolu-ankara-yolunda-zincirleme-trafik-kazasi-1052859082.html

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 24 araç birbirine girdi

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 24 araç birbirine girdi

Bolu’da, kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu’nda 20 araç ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle TEM’in Ankara yönü... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T18:09+0300

2022-01-18T18:09+0300

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ankara

bolu

zincirleme kaza

türkiye

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Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi.Yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede, kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi.Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi.Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

ankara

bolu

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ankara, bolu, zincirleme kaza