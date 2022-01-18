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https://tr.sputniknews.com/20220118/direksiyon-basinda-kalp-krizi-gecirdi-kaza-ani-kameraya-yansidi-1052862604.html
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Kaza anı kameraya yansıdı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Kaza anı kameraya yansıdı
İstanbul'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan kamyon şoförü hayatını kaybetti. O kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T20:04+0300
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türkiye
istanbul
kalp krizi
şoför
kamyon
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İstanbul Arnavutköy'de kamyon şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Araç yan yatarak yol kenarındaki çayırlık alana devrildi. Şoför olay yerinde yaşamını yitirdiOlay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kamyon şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye, şoförün bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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istanbul, kalp krizi, şoför, kamyon

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Kaza anı kameraya yansıdı

20:04 18.01.2022 (güncellendi: 20:08 18.01.2022)
© İHA / BATUHAN TOPRAKİstanbul'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan kamyon şoförü hayatını kaybetti. O kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
İstanbul'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan kamyon şoförü hayatını kaybetti. O kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAK
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İstanbul'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan kamyon şoförü hayatını kaybetti. O kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
İstanbul Arnavutköy'de kamyon şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Araç yan yatarak yol kenarındaki çayırlık alana devrildi. Şoför olay yerinde yaşamını yitirdi
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyon şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye, şoförün bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.
Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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