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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Kaza anı kameraya yansıdı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Kaza anı kameraya yansıdı
İstanbul'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan kamyon şoförü hayatını kaybetti. O kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T20:04+0300
2022-01-18T20:04+0300
2022-01-18T20:08+0300
türkiye
istanbul
kalp krizi
şoför
kamyon
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İstanbul Arnavutköy'de kamyon şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Araç yan yatarak yol kenarındaki çayırlık alana devrildi. Şoför olay yerinde yaşamını yitirdiOlay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kamyon şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye, şoförün bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Kaza anı kameraya yansıdı 20:04 18.01.2022 (güncellendi: 20:08 18.01.2022)
İstanbul'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan kamyon şoförü hayatını kaybetti. O kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
İstanbul Arnavutköy'de kamyon şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Araç yan yatarak yol kenarındaki çayırlık alana devrildi. Şoför olay yerinde yaşamını yitirdi
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyon şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye, şoförün bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.
Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.