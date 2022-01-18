https://tr.sputniknews.com/20220118/imamoglundan-sezen-aksuya-destek-sanatcilar-bu-ulkenin-ic-sesidir-1052852178.html

İmamoğlu'ndan Sezen Aksu'ya destek: Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir

İmamoğlu'ndan Sezen Aksu'ya destek: Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısında geçen ifadeler nedeniyle tepkilere maruz kalan sanatçı Sezen Aksu'ya destek verdi. İmamoğlu... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T14:50+0300

2022-01-18T14:50+0300

2022-01-18T14:57+0300

türkiye

sezen aksu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

mustafa sandal

tepki

destek

sanatçı

ekrem imamoğlu

tarkan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051578583_0:230:2821:1817_1920x0_80_0_0_9f343c37232c5db30556b34a6318c586.jpg

İstanbul Bükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan Sezen Aksu'ya destek paylaşımında bulundu.İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz" dedi.İmamoğlu paylaşımında, "#Tarkan #SezenAksu #MustafaSandal" etiketlerini kullanarak şarkıcı Tarkan ve Mustafa Sandal'a da destek verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220118/fatih-altayli-alayinizin-toplami-bir-sezen-aksu-kadar-iz-birakmamistir-bu-ulkede-1052843860.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sezen aksu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mustafa sandal, tepki, destek, sanatçı, ekrem imamoğlu, tarkan