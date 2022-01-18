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https://tr.sputniknews.com/20220118/imamoglundan-sezen-aksuya-destek-sanatcilar-bu-ulkenin-ic-sesidir-1052852178.html
İmamoğlu'ndan Sezen Aksu'ya destek: Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir
İmamoğlu'ndan Sezen Aksu'ya destek: Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısında geçen ifadeler nedeniyle tepkilere maruz kalan sanatçı Sezen Aksu'ya destek verdi. İmamoğlu... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T14:50+0300
2022-01-18T14:57+0300
türkiye
sezen aksu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
mustafa sandal
tepki
destek
sanatçı
ekrem imamoğlu
tarkan
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İstanbul Bükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan Sezen Aksu'ya destek paylaşımında bulundu.İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz" dedi.İmamoğlu paylaşımında, "#Tarkan #SezenAksu #MustafaSandal" etiketlerini kullanarak şarkıcı Tarkan ve Mustafa Sandal'a da destek verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220118/fatih-altayli-alayinizin-toplami-bir-sezen-aksu-kadar-iz-birakmamistir-bu-ulkede-1052843860.html
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sezen aksu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mustafa sandal, tepki, destek, sanatçı, ekrem imamoğlu, tarkan

İmamoğlu'ndan Sezen Aksu'ya destek: Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir

14:50 18.01.2022 (güncellendi: 14:57 18.01.2022)
© REUTERS / Ümit BektaşEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Ümit Bektaş
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısında geçen ifadeler nedeniyle tepkilere maruz kalan sanatçı Sezen Aksu'ya destek verdi. İmamoğlu, "Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz" dedi.
İstanbul Bükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan Sezen Aksu'ya destek paylaşımında bulundu.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz" dedi.
İmamoğlu paylaşımında, "#Tarkan #SezenAksu #MustafaSandal" etiketlerini kullanarak şarkıcı Tarkan ve Mustafa Sandal'a da destek verdi.
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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