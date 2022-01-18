https://tr.sputniknews.com/20220118/ingiltere-basbakani-johnson-parlamentoya-yalan-soyledigi-iddiasini-reddetti-1052859537.html

İngiltere Başbakanı Johnson, parlamentoya yalan söylediği iddiasını reddetti

İngiltere Başbakanı Johnson, parlamentoya yalan söylediği iddiasını reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlıkta Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partilerle ilgili parlamentoya yalan söylediği iddiasını kabul... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T18:19+0300

2022-01-18T18:19+0300

2022-01-18T18:19+0300

dünya

ingiltere

boris johnson

özür

parti

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski danışmanı Dominic Cummings'in Başbakan'ı, düzenlenecek bir partinin kuralları ihlal edeceği konusunda bilgilendirdiği ve bu konuda yemin edebileceği yönündeki sözlerine ilişkin açıklama yaptı.Bir hastane ziyareti sırasında konuşan Johnson, 20 Mayıs 2020'deki partiyle ilgili herkesten özür dilediğini hatırlatarak, "Kimse bana yaptığımızın kurallara aykırı olduğunu, söz konusu olayın bir iş etkinliği olmadığını söylemedi. Avam Kamarası'nda da söylediğim gibi o bahçeye gittiğimde onun bir iş etkinliği olduğunu sandım" dedi.Johnson, söz konusu etkinliğin işle ilgili olmadığının söylenmesi durumunda devam etmesine izin vereceğinin hayal bile edilemeyeceğini savunarak, "Yanlış kararlar için insanlardan özür dilerim ancak bu olayla ilgili hatırladığım en iyi şey bu. Olanların tüm sorumluluğunu üstleniyorum ama kimse bana bunun kurallara aykırı bir olay olduğunu söylemedi" diye konuştu.İngiliz Başbakan, Özel Sekreteri Martin Reynolds'un 100 kişiye gönderdiği ve 'kendi içkini getirin' yazılı elektronik postayı ertesi gün gördüğünü iddia etti.Johnson, parlamentoyu kasten yanlış yönlendiğinin ortaya çıkması durumunda istifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise partilerle ilgili yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesini istedi.Parti iddialarıİngiltere'deki televizyon ağı ITV tarafından elde edilen bir elektronik postada, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de 100'den fazla Başbakanlık çalışanının bahçedeki bir partiye davet edildiği görülmüştü.Elektronik postada, "Lütfen saat 18.00 itibarıyla bize katılın ve kendi içkinizi getirin" yazarken, davete aralarında Başbakan Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın da olduğu 40 kişinin katıldığı iddia edilmişti.Johnson, 12 Ocak'ta parlamentoda yaptığı konuşmada 'iş etkinliği' sandığı partiye katıldığını doğrulayarak özür dilemişti. Ancak muhalefet, Johnson'ın görevde daha fazla kalamayacağını belirterek istifasını istemişti.Başbakanlık'ta sadece 20 Mayıs 2020'de değil değişik zamanlarda en az 15 parti düzenlendiği ortaya çıkmıştı.Başbakanlık Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümü nedeniyle ilan edilen ulusal yas sırasında düzenlenen partiler nedeniyle Saray'dan özür dilemek zorunda kalmıştı.

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ingiltere, boris johnson, özür, parti