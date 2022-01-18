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İstanbul Tıp Fakültesi araştırması: Kovid-19 hastalarında uyum bozukluğu ve deliryum görülüyor
İstanbul Tıp Fakültesi araştırması: Kovid-19 hastalarında uyum bozukluğu ve deliryum görülüyor
İstanbul Tıp Fakültesi, Kovid-19 tanısıyla yatan hastalardan istenen psikiyatrik konsültasyonların değerlendirerek bir araştırma gerçekleştirdi. Buna göre... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T07:55+0300
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koronavirüs
araştırma
psikoloji
koronavirüs
istanbul tıp fakültesi
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İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Elif Ozan ve Mine Özkan ile Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Buğra Taygün Gülle tarafından gerçekleştirilen araştırmada, yaş ortalaması 65 ile 82 arasında değişen ve yüzde 61.5’lik dilimi erkeklerden oluşan toplam 52 hastanın yatarak tedavi gördüğü sırada yaşadıkları sıkıntılar ölçümlendi. Milliyet'te yer alan habere göre, araştırma kapsamında yatarak tedavi görürken ruhsal sıkıntı yaşayan Kovid-19 hastalarının yüzde 34.6’sında tuhaf davranış ve ajitasyon, yüzde 26.9’unda uyku, yüzde 17.3’ünde kaygı bozukluğu, yüzde 15.4’ünde bilinç bozukluğu ve depresyon, yüzde 11.5’inde huzursuzluk, yüzde 9.6’sında ise tedavi reddi ile obsesyon yakınması olduğu saptandı.Yüzde 36 anksiyeteKovid-19 tedavisi sırasında ruhsal sıkıntı yaşayan hastaların yüzde 36.5’lık kısmında öncesinden de psikiyatrik bozukluk tanısı bulunduğuna dikkat çekilen araştırmada, psikiyatrik tanı bozukluğu olanların yüzde 36’lık kısmının anksiyete bozukluğu yaşadığı belirtiliyor. Kovid-19 bulaşından sonra ruhsal sorun yaşayarak tedavi gören 22 hastaya düşük doz antipsikotik, 6 kişiye benzodiazepin, 5 kişiye antidepresan ve anksiyoltik verildiği araştırmada yer alırken, taburcu edilen hastaların yüzde 23’ünden ise ilerleyen dönemde yeniden psikiyatrik kontrolden geçmeleri önerildiği dikkat çeken bölümler arasında bulunuyor.
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araştırma, psikoloji, koronavirüs, istanbul tıp fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi araştırması: Kovid-19 hastalarında uyum bozukluğu ve deliryum görülüyor

07:55 18.01.2022
© DHAKonya, hastane, koronavirüs
Konya, hastane, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© DHA
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İstanbul Tıp Fakültesi, Kovid-19 tanısıyla yatan hastalardan istenen psikiyatrik konsültasyonların değerlendirerek bir araştırma gerçekleştirdi. Buna göre, Kovid-19 hastalarının yaşadıkları sıkıntıların en başında uyum bozukluğu ve deliryum geliyor.
İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Elif Ozan ve Mine Özkan ile Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Buğra Taygün Gülle tarafından gerçekleştirilen araştırmada, yaş ortalaması 65 ile 82 arasında değişen ve yüzde 61.5’lik dilimi erkeklerden oluşan toplam 52 hastanın yatarak tedavi gördüğü sırada yaşadıkları sıkıntılar ölçümlendi.
Milliyet'te yer alan habere göre, araştırma kapsamında yatarak tedavi görürken ruhsal sıkıntı yaşayan Kovid-19 hastalarının yüzde 34.6’sında tuhaf davranış ve ajitasyon, yüzde 26.9’unda uyku, yüzde 17.3’ünde kaygı bozukluğu, yüzde 15.4’ünde bilinç bozukluğu ve depresyon, yüzde 11.5’inde huzursuzluk, yüzde 9.6’sında ise tedavi reddi ile obsesyon yakınması olduğu saptandı.

Yüzde 36 anksiyete

Kovid-19 tedavisi sırasında ruhsal sıkıntı yaşayan hastaların yüzde 36.5’lık kısmında öncesinden de psikiyatrik bozukluk tanısı bulunduğuna dikkat çekilen araştırmada, psikiyatrik tanı bozukluğu olanların yüzde 36’lık kısmının anksiyete bozukluğu yaşadığı belirtiliyor. Kovid-19 bulaşından sonra ruhsal sorun yaşayarak tedavi gören 22 hastaya düşük doz antipsikotik, 6 kişiye benzodiazepin, 5 kişiye antidepresan ve anksiyoltik verildiği araştırmada yer alırken, taburcu edilen hastaların yüzde 23’ünden ise ilerleyen dönemde yeniden psikiyatrik kontrolden geçmeleri önerildiği dikkat çeken bölümler arasında bulunuyor.
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