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Rusya, 1000 askerle Tacikistan’da tatbikata başladı
Rusya, 1000 askerle Tacikistan’da tatbikata başladı
Rusya’nın Tacikistan’daki hava üssünde bulunan motorlu tüfek birliklerinden 1000 asker, topçu ve helikopter desteğiyle tatbikata başladı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T11:48+0300
2022-01-18T11:48+0300
dünya
rusya
afganistan
tacikistan
taliban
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Rusya’nın Merkez Askeri Birimi’nden yapılan açıklamada, “201. askeri üste görev yapan motorlu tüfek birliklerinden 1000 askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, Tacikistan’ın Lohur ve Samburi dağlık arazilerinde başladı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre tatbikat sırasında askerler ordudan hava araçları ve topçu sistemlerinin desteğiyle, keşif, saldırı ve atış sistemlerini kullanarak savunma ve saldırı faaliyetleri üzerinde çalışacak. Askeri personel ayrıca her türlü hafif silah, el bombası ve askeri araçlarda bulunan silahlarla sahte düşman hedeflerine karşı atış yapacak.Tatbikatla motorize tüfek birliklerinin muharebeye hazırlığı ve görev sırasında koordinasyonun artırılması amaçlanıyor.Tacikistan’daki üs, Rusya’nın başka bir ülkede bulunan en büyük üssü.Rus askerlerinin tatbikatı Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da gerginliğin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor.Afganistan’daki durum doğrultusunda Rusya Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) müttefikleriyle Tacikistan’da bir dizi tatbikat gerçekleştirmişti. Rusya ayrıca Tacikistan’daki üssünü yeni silahlarla güçlendireceğini bildirmişti. Nitekim 6 Aralık 2021 tarihinde de bu üsse modernize edilen 30 T-72B3M tankı teslim edilmişti.
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rusya, afganistan, tacikistan, taliban

Rusya, 1000 askerle Tacikistan’da tatbikata başladı

11:48 18.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRus ordusu askeri tatbikat Sahalin Adası
Rus ordusu askeri tatbikat Sahalin Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Sputnik
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Rusya’nın Tacikistan’daki hava üssünde bulunan motorlu tüfek birliklerinden 1000 asker, topçu ve helikopter desteğiyle tatbikata başladı.
Rusya’nın Merkez Askeri Birimi’nden yapılan açıklamada, “201. askeri üste görev yapan motorlu tüfek birliklerinden 1000 askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, Tacikistan’ın Lohur ve Samburi dağlık arazilerinde başladı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre tatbikat sırasında askerler ordudan hava araçları ve topçu sistemlerinin desteğiyle, keşif, saldırı ve atış sistemlerini kullanarak savunma ve saldırı faaliyetleri üzerinde çalışacak. Askeri personel ayrıca her türlü hafif silah, el bombası ve askeri araçlarda bulunan silahlarla sahte düşman hedeflerine karşı atış yapacak.
Tatbikatla motorize tüfek birliklerinin muharebeye hazırlığı ve görev sırasında koordinasyonun artırılması amaçlanıyor.
Tacikistan’daki üs, Rusya’nın başka bir ülkede bulunan en büyük üssü.
Rus askerlerinin tatbikatı Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da gerginliğin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor.
Afganistan’daki durum doğrultusunda Rusya Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) müttefikleriyle Tacikistan’da bir dizi tatbikat gerçekleştirmişti. Rusya ayrıca Tacikistan’daki üssünü yeni silahlarla güçlendireceğini bildirmişti. Nitekim 6 Aralık 2021 tarihinde de bu üsse modernize edilen 30 T-72B3M tankı teslim edilmişti.
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