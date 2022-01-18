https://tr.sputniknews.com/20220118/rusya-bin-askerle-tacikistanda-tatbikata-basladi-1052843193.html

Rusya, 1000 askerle Tacikistan’da tatbikata başladı

Rusya, 1000 askerle Tacikistan’da tatbikata başladı

Rusya’nın Tacikistan’daki hava üssünde bulunan motorlu tüfek birliklerinden 1000 asker, topçu ve helikopter desteğiyle tatbikata başladı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T11:48+0300

2022-01-18T11:48+0300

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Rusya’nın Merkez Askeri Birimi’nden yapılan açıklamada, “201. askeri üste görev yapan motorlu tüfek birliklerinden 1000 askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, Tacikistan’ın Lohur ve Samburi dağlık arazilerinde başladı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre tatbikat sırasında askerler ordudan hava araçları ve topçu sistemlerinin desteğiyle, keşif, saldırı ve atış sistemlerini kullanarak savunma ve saldırı faaliyetleri üzerinde çalışacak. Askeri personel ayrıca her türlü hafif silah, el bombası ve askeri araçlarda bulunan silahlarla sahte düşman hedeflerine karşı atış yapacak.Tatbikatla motorize tüfek birliklerinin muharebeye hazırlığı ve görev sırasında koordinasyonun artırılması amaçlanıyor.Tacikistan’daki üs, Rusya’nın başka bir ülkede bulunan en büyük üssü.Rus askerlerinin tatbikatı Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da gerginliğin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor.Afganistan’daki durum doğrultusunda Rusya Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) müttefikleriyle Tacikistan’da bir dizi tatbikat gerçekleştirmişti. Rusya ayrıca Tacikistan’daki üssünü yeni silahlarla güçlendireceğini bildirmişti. Nitekim 6 Aralık 2021 tarihinde de bu üsse modernize edilen 30 T-72B3M tankı teslim edilmişti.

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rusya, afganistan, tacikistan, taliban