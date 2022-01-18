Türkiye Yürüyüş Şampiyonası 22 Ocak'ta Antalya'da yapılacak

Atletizmde Türkiye Yürüyüş Şampiyonası ve Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları, 22 Ocak Cumartesi günü Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilecek.Türkiye Atletizm Federasyon'undan yapılan açıklamaya göre bir kilometrelik turlu parkurda düzenlenecek yarışma bu yıl ilk kez bronz kategoride yapılacak.Şampiyonada 35 kilometre kadınlar-erkekler, 20 kilometre kadınlar-erkekler, 10 kilometre 20 yaş altı kadınlar, 10 kilometre 18 yaş altı erkekler ve 5 kilometre 18 yaş altı kadınlar kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yürüyüş Şampiyonası, 22 Ocak'ta Antalya'da bulunan Konyaaltı Sahili'nde başlayacak. Şampiyona ilk kez bu yıl bronz kategoride gerçekleşecek.
Atletizmde Türkiye Yürüyüş Şampiyonası ve Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları, 22 Ocak Cumartesi günü Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye Atletizm Federasyon'undan yapılan açıklamaya göre bir kilometrelik turlu parkurda düzenlenecek yarışma bu yıl ilk kez bronz kategoride yapılacak.
Şampiyonada 35 kilometre kadınlar-erkekler, 20 kilometre kadınlar-erkekler, 10 kilometre 20 yaş altı kadınlar, 10 kilometre 18 yaş altı erkekler ve 5 kilometre 18 yaş altı kadınlar kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak.