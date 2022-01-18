https://tr.sputniknews.com/20220118/turkiye-yuruyus-sampiyonasi-22-ocakta-antalyada-yapilacak-1052834347.html

Türkiye Yürüyüş Şampiyonası 22 Ocak'ta Antalya'da yapılacak

Türkiye Yürüyüş Şampiyonası 22 Ocak'ta Antalya'da yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yürüyüş Şampiyonası, 22 Ocak'ta Antalya'da bulunan Konyaaltı Sahili'nde başlayacak. Şampiyona ilk... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T02:03+0300

2022-01-18T02:03+0300

2022-01-18T02:03+0300

spor

yürüyüş

atletizm

antalya büyükşehir belediyesi

türkiye atletizm federasyonu (taf)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044174871_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d91e35f6736e5c81dfc9720240480290.png

Atletizmde Türkiye Yürüyüş Şampiyonası ve Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları, 22 Ocak Cumartesi günü Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilecek.Türkiye Atletizm Federasyon'undan yapılan açıklamaya göre bir kilometrelik turlu parkurda düzenlenecek yarışma bu yıl ilk kez bronz kategoride yapılacak.Şampiyonada 35 kilometre kadınlar-erkekler, 20 kilometre kadınlar-erkekler, 10 kilometre 20 yaş altı kadınlar, 10 kilometre 18 yaş altı erkekler ve 5 kilometre 18 yaş altı kadınlar kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yürüyüş, atletizm, antalya büyükşehir belediyesi, türkiye atletizm federasyonu (taf)