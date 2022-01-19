MULTİMEDYA
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2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir yanından görüntülendi
Dünyanın dört bir köşesinde gökyüzü gözlemcileri 2022'nin ilk dolunayını izledi.
2022'nin ilk dolunayı, dünyanın farklı yerlerindeki fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.
Dolunaya her ay farklı bir isim veriliyor. Ocak ayındaki dolunay ise 'Kurt Ayı' olarak adlandırılıyor ve kurtların Şubat'ta başlayan çiftleşme döneminden hemen önce, daha vokal oldukları bir zaman ile ilişkilendiriliyor.
Dolunaya her ay farklı bir isim veriliyor. Ocak ayındaki dolunay ise 'Kurt Ayı' olarak adlandırılıyor ve kurtların Şubat'ta başlayan çiftleşme döneminden hemen önce, daha vokal oldukları bir zaman ile ilişkilendiriliyor.
© REUTERS / TOBY MELVILLE
İnsanlar İngiltere'de Glastonbury Tor tepesindeki Aziz Michael kulesinin arkasından ayın doğuşunu izledi
İnsanlar İngiltere'de Glastonbury Tor tepesindeki Aziz Michael kulesinin arkasından ayın doğuşunu izledi
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE
İrlanda'nın başkenti Dublin'de deniz kenarında yürüyen bir kadın ayı izliyor
İrlanda'nın başkenti Dublin'de deniz kenarında yürüyen bir kadın ayı izliyor
© REUTERS / ANDREW COULDRIDGE
Dolunay, İngiltere'nin Hunstanton kentinde bir kurt heykelinin üzerinde yükseliyor
Dolunay, İngiltere'nin Hunstanton kentinde bir kurt heykelinin üzerinde yükseliyor
İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinden görülen dolunay
İngiltere Glastonbury'de Ay'ın yükselişini izleyen bir kişi