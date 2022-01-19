https://tr.sputniknews.com/20220119/2022nin-ilk-dolunayi-dunyanin-dort-bir-yanindan-goruntulendi-1052880074.html

2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir yanından görüntülendi

2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir yanından görüntülendi

Dünyanın dört bir köşesinde gökyüzü gözlemcileri 2022'nin ilk dolunayını izledi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T09:33+0300

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multimedya

dolunay

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2022'nin ilk dolunayı, dünyanın farklı yerlerindeki fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi. Dolunaya her ay farklı bir isim veriliyor. Ocak ayındaki dolunay ise 'Kurt Ayı' olarak adlandırılıyor ve kurtların Şubat'ta başlayan çiftleşme döneminden hemen önce, daha vokal oldukları bir zaman ile ilişkilendiriliyor.

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2022

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dolunay, фото