https://tr.sputniknews.com/20220119/belarus-polonyali-askerler-sinirimizi-ihlal-etti-1052906934.html

Belarus: Polonyalı askerler sınırımızı ihlal etti

Belarus: Polonyalı askerler sınırımızı ihlal etti

Belarus Sınır Muhafıza Komitesi, Kazlovici sınır kapısı yakınlarında Polonyalı askerler tarafından sınır ihlalinin tespit edildiğini belirtti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T20:23+0300

2022-01-19T20:23+0300

2022-01-19T20:23+0300

savunma

polonya

belarus

sınır

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Belarus Sınır Muhafıza Komitesi’nin açıklamasında, “18 Ocak akşam saatlerinde, silahlı bir Polonyalı asker, Kazlovici sınır kapısındaki köprüde 20 metre kadar Belarus topraklarına girdi ve geri döndü. İki saat sonra aynı yerde, bir silahlı asker daha Belarus sınırını ihlal ederek Polonya’ya geri döndü” ifadesine yer verildi.İhlallerin güvenlik kameraları tarafından kayda alındığı ifade edilen açıklamada, “Olayla ilgili Polonya’ya bilgi verildi” dendi.Belarus, 'kışkırtıcı' olarak nitelendirdiği bu olayın, Polonya’nın yapay olarak gerilim tırmandırmaya çalıştığını gösterdiğini belirtti.

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polonya, belarus, sınır