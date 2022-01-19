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https://tr.sputniknews.com/20220119/cekyada-kendisine-bilerek-kovid-19-bulastiran-sarkici-hayatini-kaybetti-1052904227.html
Çekya’da kendisine bilerek Kovid-19 bulaştıran şarkıcı hayatını kaybetti
Çekya’da kendisine bilerek Kovid-19 bulaştıran şarkıcı hayatını kaybetti
Çekya’da kasıtlı olarak Kovid-19’a yakalanarak bazı kısıtlamalardan muaf olmaya çalışan 57 yaşındaki şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T18:27+0300
2022-01-19T18:27+0300
2022-01-19T18:27+0300
yaşam
çekya
koronavirüs
konser
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Diken'in BBC News’ten aktardığı haberinde, Horka’nın oğlu Jan Rek, annesinin aşısız olduğunu, babası ve kendisinin Kovid-19’a yakalandığı dönemde kendisini korumayıp hastalandığını söyledi.Rek, babasının ve kendisinin aşılarını yaptırdığına işaret ederek ancak annesinin aşıyı reddettiğini ve testleri pozitif çıkmasına rağmen izole olmadığını belirtti.Horka, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre sonra sosyal medya hesabındaki paylaşımda iyileştiğini belirtse de dün yaşamını yitirdi.Ülkenin ünlü müzik gruplarından biri olan Asonance’in solisti olan Horka, paylaşımında, “Şimdi tiyatro, sauna, konser olacak” ifadelerini kullanmıştı.Çekya’da sinemalar, barlar ve kafeler de dahil olmak üzere çok sayıda mekana giriş hakkı kazanmak için aşı yaptırmak veya yakın zamanda salgını atlatmış olmak gerekiyor.
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çekya, koronavirüs, konser
Çekya’da kendisine bilerek Kovid-19 bulaştıran şarkıcı hayatını kaybetti
Çekya’da kasıtlı olarak Kovid-19’a yakalanarak bazı kısıtlamalardan muaf olmaya çalışan 57 yaşındaki şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti.
Diken'in BBC News’ten aktardığı haberinde, Horka’nın oğlu
Jan Rek, annesinin aşısız olduğunu, babası ve kendisinin Kovid-19’a yakalandığı dönemde kendisini korumayıp hastalandığını söyledi.
Rek, babasının ve kendisinin aşılarını yaptırdığına işaret ederek ancak annesinin aşıyı reddettiğini ve testleri pozitif çıkmasına rağmen izole olmadığını belirtti.
Horka, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre sonra sosyal medya hesabındaki paylaşımda iyileştiğini belirtse de dün yaşamını yitirdi.
Ülkenin ünlü müzik gruplarından biri olan Asonance’in solisti olan Horka, paylaşımında,
“Şimdi tiyatro, sauna, konser olacak” ifadelerini kullanmıştı.
Çekya’da sinemalar, barlar ve kafeler de dahil olmak üzere çok sayıda mekana giriş hakkı kazanmak için aşı yaptırmak veya yakın zamanda salgını atlatmış olmak gerekiyor.