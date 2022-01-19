https://tr.sputniknews.com/20220119/cekyada-kendisine-bilerek-kovid-19-bulastiran-sarkici-hayatini-kaybetti-1052904227.html

Çekya’da kendisine bilerek Kovid-19 bulaştıran şarkıcı hayatını kaybetti

Çekya’da kendisine bilerek Kovid-19 bulaştıran şarkıcı hayatını kaybetti

Çekya’da kasıtlı olarak Kovid-19’a yakalanarak bazı kısıtlamalardan muaf olmaya çalışan 57 yaşındaki şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T18:27+0300

2022-01-19T18:27+0300

2022-01-19T18:27+0300

yaşam

çekya

koronavirüs

konser

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Diken'in BBC News’ten aktardığı haberinde, Horka’nın oğlu Jan Rek, annesinin aşısız olduğunu, babası ve kendisinin Kovid-19’a yakalandığı dönemde kendisini korumayıp hastalandığını söyledi.Rek, babasının ve kendisinin aşılarını yaptırdığına işaret ederek ancak annesinin aşıyı reddettiğini ve testleri pozitif çıkmasına rağmen izole olmadığını belirtti.Horka, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre sonra sosyal medya hesabındaki paylaşımda iyileştiğini belirtse de dün yaşamını yitirdi.Ülkenin ünlü müzik gruplarından biri olan Asonance’in solisti olan Horka, paylaşımında, “Şimdi tiyatro, sauna, konser olacak” ifadelerini kullanmıştı.Çekya’da sinemalar, barlar ve kafeler de dahil olmak üzere çok sayıda mekana giriş hakkı kazanmak için aşı yaptırmak veya yakın zamanda salgını atlatmış olmak gerekiyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çekya, koronavirüs, konser