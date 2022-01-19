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https://tr.sputniknews.com/20220119/istanbulda-kar-yagisi-araliklarla-etkili-oluyor-1052873952.html
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı başladı. Yağış, aralıklarla etkili oluyor. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T01:27+0300
2022-01-19T01:27+0300
2022-01-19T01:27+0300
türkiye
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Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da zaman zaman kar yağışı etkisini gösterdi.Yağışın olduğu bölgelerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy ve Sancaktepe bağlantılarında sürücüler kar nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşadı.Avrupa Yakası'nda da Başakşehir ve Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yer yer Sarıyer, Beşiktaş ve Şişli'de de karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösterdi.
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istanbul, kar, kış, soğuk
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı başladı. Yağış, aralıklarla etkili oluyor.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da zaman zaman kar yağışı etkisini gösterdi.
Yağışın olduğu bölgelerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy ve Sancaktepe bağlantılarında sürücüler kar nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşadı.
Avrupa Yakası'nda da Başakşehir ve Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yer yer Sarıyer, Beşiktaş ve Şişli'de de karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösterdi.