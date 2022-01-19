https://tr.sputniknews.com/20220119/kadikoyde-e-5-beyaza-burundu-suruculer-zor-anlar-yasadi-1052877010.html

Kadıköy’de E-5 beyaza büründü: Sürücüler zor anlar yaşadı

Kadıköy’de E-5 beyaza büründü: Sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul’da Anadolu Yakası’nda kar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrası E-5 Karayolu beyaza büründü. Kar yağışı... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T06:35+0300

2022-01-19T06:35+0300

2022-01-19T06:35+0300

türkiye

istanbul

kadıköy

kar

otomobil

yol

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İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda yer yer kuvvetli bir şekilde şekilde yağmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrasında E-5 Karayolu Kadıköy Bostancı mevkii beyaza büründü. Karayolun beyaza bürünmesi sonrası sürücüler zor anlar yaşadı.Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürerek ve otomobillerinin dörtlülerini yakarak seyretti. Beyaza bürünen E-5 Karayolu kar küreme araçlarının çalışması sonrası tuzlandı ve temizlendi. Kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.

türkiye

istanbul

kadıköy

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istanbul, kadıköy, kar, otomobil, yol