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Kadıköy’de E-5 beyaza büründü: Sürücüler zor anlar yaşadı
Kadıköy’de E-5 beyaza büründü: Sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul’da Anadolu Yakası’nda kar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrası E-5 Karayolu beyaza büründü. Kar yağışı... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T06:35+0300
2022-01-19T06:35+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
kar
otomobil
yol
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İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda yer yer kuvvetli bir şekilde şekilde yağmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrasında E-5 Karayolu Kadıköy Bostancı mevkii beyaza büründü. Karayolun beyaza bürünmesi sonrası sürücüler zor anlar yaşadı.Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürerek ve otomobillerinin dörtlülerini yakarak seyretti. Beyaza bürünen E-5 Karayolu kar küreme araçlarının çalışması sonrası tuzlandı ve temizlendi. Kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.
türkiye
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istanbul, kadıköy, kar, otomobil, yol

Kadıköy’de E-5 beyaza büründü: Sürücüler zor anlar yaşadı

06:35 19.01.2022
© İHA / KADIKÖY'DE E-5 KARAYOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ
KADIKÖY'DE E-5 KARAYOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA /
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İstanbul’da Anadolu Yakası’nda kar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrası E-5 Karayolu beyaza büründü. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda yer yer kuvvetli bir şekilde şekilde yağmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrasında E-5 Karayolu Kadıköy Bostancı mevkii beyaza büründü. Karayolun beyaza bürünmesi sonrası sürücüler zor anlar yaşadı.
Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürerek ve otomobillerinin dörtlülerini yakarak seyretti. Beyaza bürünen E-5 Karayolu kar küreme araçlarının çalışması sonrası tuzlandı ve temizlendi. Kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.
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