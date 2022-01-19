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Macron ve AP Başkanı soru almayınca gazeteciler basın toplantısını terk etti
Macron ve AP Başkanı soru almayınca gazeteciler basın toplantısını terk etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu'nun yeni Başkanı Roberta Metsola, düzenledikleri ortak basın toplantısında soru almadı. Bunun... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T22:30+0300
2022-01-19T22:30+0300
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fransa
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu oturumunda, ülkesinin AB dönem başkanlığı programını sunduktan sonra, AP'nin dün seçilen Başkanı Metsola ile kameralar karşısına geçti.Gazetecilere günler öncesinde liderlerin yalnızca basın açıklaması yapmayacağı, basın toplantısı düzenleyeceği bilgisi verilmişti.Ancak AP'de saatler süren oturumun ardından ikilinin basın toplantısı düzenleyeceği salona geçen gazetecilere soru alınmayacağı bildirildi. Bunun üzerine birçok gazeteci, salonu terk etti.Metsola'nın takdimi üzerine, yeni AP başkanını tebrik eden Macron, Genel Kurul oturumunda yaptığı sunumun 4 dakikalık bir özetini yaparak salondan ayrıldı.Macron, çıkışta basın mensuplarının soru alınmamasının nedenini sorması üzerine, Aralık 2021'de Paris'te geniş bir basın toplantısı düzenlediğini, Parlamentodaki yorumlarının üzerine yorum yapma gereği duymadığını söyledi.Olayın ardından gazeteciler Twitter üzerinden de duruma tepki mesajları paylaştı.
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Macron ve AP Başkanı soru almayınca gazeteciler basın toplantısını terk etti

22:30 19.01.2022
© AFP 2021Emmanuel Macron - Roberta Metsola
Emmanuel Macron - Roberta Metsola - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu'nun yeni Başkanı Roberta Metsola, düzenledikleri ortak basın toplantısında soru almadı. Bunun üzerine gazeteciler salonu terk ederek tepki gösterdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu oturumunda, ülkesinin AB dönem başkanlığı programını sunduktan sonra, AP'nin dün seçilen Başkanı Metsola ile kameralar karşısına geçti.
Gazetecilere günler öncesinde liderlerin yalnızca basın açıklaması yapmayacağı, basın toplantısı düzenleyeceği bilgisi verilmişti.
Ancak AP'de saatler süren oturumun ardından ikilinin basın toplantısı düzenleyeceği salona geçen gazetecilere soru alınmayacağı bildirildi. Bunun üzerine birçok gazeteci, salonu terk etti.
Metsola'nın takdimi üzerine, yeni AP başkanını tebrik eden Macron, Genel Kurul oturumunda yaptığı sunumun 4 dakikalık bir özetini yaparak salondan ayrıldı.
Macron, çıkışta basın mensuplarının soru alınmamasının nedenini sorması üzerine, Aralık 2021'de Paris'te geniş bir basın toplantısı düzenlediğini, Parlamentodaki yorumlarının üzerine yorum yapma gereği duymadığını söyledi.
Olayın ardından gazeteciler Twitter üzerinden de duruma tepki mesajları paylaştı.
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