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https://tr.sputniknews.com/20220119/putin-rusya-iran-isbirligi-suriyede-terorle-mucadelede-yardimci-oldu-1052911035.html
Putin: Rusya-İran işbirliği Suriye'de terörle mücadelede yardımcı oldu
Putin: Rusya-İran işbirliği Suriye'de terörle mücadelede yardımcı oldu
Rusya lideri Putin, Moskova ile Tahran'ın uluslararası arenada yakın işbirliği içinde olduğunu ve bu işbirliğinin, özellikle Suriye hükümetine terörü yenmede... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T22:17+0300
2022-01-19T22:20+0300
dünya
rusya
suriye
vladimir putin
iran
ibrahim reisi
işbirliği
terör
görüşme
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Uluslararası arenada çok yakın işbirliği içindeyiz. Büyük ölçüde çabalarımız sayesinde Suriye hükümeti, uluslararası terörle ilgili tehditlerin üstesinden gelmeyi başardı" dedi.Afganistan’daki durumun halihazırda her iki ülkeyi de endişelendirdiğini Rusya lideri, "Elbette, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili duruşunuzu öğrenmek bizim için çok önemli" diyerek her iki liderin büyük gündeme sahip olduğunu belirtti.İran ve Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini dile getiren Putin, serbest ticaret bölgesi oluşturma yönündeki çalışmalara dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Yemin töreninizden hemen sonra sürekli temas halindeyiz. Ama elbette hiçbir video konferans veya telefon görüşmesi yüz yüze görüşmenin yerini alamaz. Bu zor pandemi günlerinde Moskova'ya gelmek için zaman ayırdığınız için size teşekkür etmek istiyorum."'ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyabiliriz'Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Reisi, "ABD dahil Batı'nın tek taraflı eylemlerine karşı koymaya çalıştığımız bu çok istisnai koşullarda, işbirliğimizde sinerji yaratabiliriz. 40 yılı aşkın süredir Amerikalılara karşı koyuyoruz. Yaptırımlar veya tehditler karşısında ülkenin kalkınmasını ve gelişimini asla durdurmayacağız" diye konuştu.Tahran'a uygulanan yaptırımların kalkmasına dönük çaba harcadıklarını ve bunun nihayetinde gerçekleşmesini umduklarını kaydeden İran lideri, şunları söyledi: "Bizim açımızdan, dost ülkemiz Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Bu ilişkiler stratejik olacak. Anlık veya konumsal olmayacaklar. Kalıcı ve stratejik olacaklar."İran-Rusya ilişkilerinin istikrarlı ve kapsamlı olması umudunu dile getiren Reisi, "Ekonomi, ticaret, siyaset, kültür ve ülkelerimiz ve halklarımız için faydalı olan tüm ikili işbirliği alanlarında ilişkilerimizi geliştirebiliriz" değerlendirmesini yaptı.Reisi, geçen yılın ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı görevine geldikten sonra ilk kez Rusya'ya geliyor.Rusya ve İran liderleri, bugünkü görüşme sırasında, ekonomi, uluslararası ve bölgesel sorunlar dahil ikili işbirliğini değerlendiriyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran nükleer programıyla ilgili KOEP'e özel bir konumu olacak.
https://tr.sputniknews.com/20211227/lavrentyev-rusya-turkiye-ve-iran-suriyede-siyasi-surecin-tesvikine-gercek-anlamda-nufuz-ediyor-1052164316.html
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rusya, suriye, vladimir putin, iran, ibrahim reisi, işbirliği, terör, görüşme

Putin: Rusya-İran işbirliği Suriye'de terörle mücadelede yardımcı oldu

22:17 19.01.2022 (güncellendi: 22:20 19.01.2022)
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Sputnik
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Rusya lideri Putin, Moskova ile Tahran'ın uluslararası arenada yakın işbirliği içinde olduğunu ve bu işbirliğinin, özellikle Suriye hükümetine terörü yenmede yardımcı olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Uluslararası arenada çok yakın işbirliği içindeyiz. Büyük ölçüde çabalarımız sayesinde Suriye hükümeti, uluslararası terörle ilgili tehditlerin üstesinden gelmeyi başardı" dedi.
Afganistan’daki durumun halihazırda her iki ülkeyi de endişelendirdiğini Rusya lideri, "Elbette, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili duruşunuzu öğrenmek bizim için çok önemli" diyerek her iki liderin büyük gündeme sahip olduğunu belirtti.
İran ve Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini dile getiren Putin, serbest ticaret bölgesi oluşturma yönündeki çalışmalara dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Yemin töreninizden hemen sonra sürekli temas halindeyiz. Ama elbette hiçbir video konferans veya telefon görüşmesi yüz yüze görüşmenin yerini alamaz. Bu zor pandemi günlerinde Moskova'ya gelmek için zaman ayırdığınız için size teşekkür etmek istiyorum."

'ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyabiliriz'

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Reisi, "ABD dahil Batı'nın tek taraflı eylemlerine karşı koymaya çalıştığımız bu çok istisnai koşullarda, işbirliğimizde sinerji yaratabiliriz. 40 yılı aşkın süredir Amerikalılara karşı koyuyoruz. Yaptırımlar veya tehditler karşısında ülkenin kalkınmasını ve gelişimini asla durdurmayacağız" diye konuştu.
Tahran'a uygulanan yaptırımların kalkmasına dönük çaba harcadıklarını ve bunun nihayetinde gerçekleşmesini umduklarını kaydeden İran lideri, şunları söyledi: "Bizim açımızdan, dost ülkemiz Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Bu ilişkiler stratejik olacak. Anlık veya konumsal olmayacaklar. Kalıcı ve stratejik olacaklar."
İran-Rusya ilişkilerinin istikrarlı ve kapsamlı olması umudunu dile getiren Reisi, "Ekonomi, ticaret, siyaset, kültür ve ülkelerimiz ve halklarımız için faydalı olan tüm ikili işbirliği alanlarında ilişkilerimizi geliştirebiliriz" değerlendirmesini yaptı.
Reisi, geçen yılın ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı görevine geldikten sonra ilk kez Rusya'ya geliyor.
Rusya ve İran liderleri, bugünkü görüşme sırasında, ekonomi, uluslararası ve bölgesel sorunlar dahil ikili işbirliğini değerlendiriyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran nükleer programıyla ilgili KOEP'e özel bir konumu olacak.
Aleksandr Lavrentyev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
DÜNYA
Lavrentyev: Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'de siyasi sürecin teşvikine gerçek anlamda nüfuz ediyor
27 Aralık 2021, 17:23
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