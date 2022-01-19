Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220119/sik-disini-helasi-muze-oldu-1052889306.html
'Sık dişini helası' müze oldu
'Sık dişini helası' müze oldu
Tokat'ta Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda Anadolu'daki ilk umumi hela olarak yaptırılan, son dönemde ise depo olarak kullanılan bina, 2021 yılında Tokat... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T12:58+0300
2022-01-19T12:58+0300
yaşam
tokat
restorasyon
tuvalet
müze
ziyaret
osmanlı
mimari
hela
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052889389_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_1cc875cf3ef800650862e7704299965f.jpg
Sulusokak Çarşısı'nda bulunan, Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda umumi hela olarak yaptırılan, son dönemde ise depo olarak kullanılan bina, 2021 yılında Tokat Belediyesi tarafından restorasyona alındı. Osmanlı döneminde esnafın kullandığı tek umumi hela olan, halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen yapıda restorasyon çalışması tamamlandı. Su ve Temizlik Müzesi olarak turizme kazandırılacak olan yapının içerisinde o dönemde kullanılan su yapıları, çamaşır kazanları, ibrikler, sabunluklar ve kanalizasyon sistemi yer alıyor.Sulusokak bölgesinde o dönemde 15 hanın bulunduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bu bölgede 3 tane hamam var. Birbirine çok yakın. O dönemde buralardaki insanların ihtiyacını gidermek için de bir hela yapılmış. İsmi de 'Sık dişini helası' olarak günümüze ulaşmış. Bu isim insan yoğunluğundan dolayı helanın ihtiyaca cevap vermediğinden insanlar dişini sıkarak beklediğinden böyle kalmış. Buranın belediyemize kazandırılmasından sonra etrafında 3-4 adet ev vardı ve bu evler binayı kapatmıştı. Önce bunları kamulaştırarak etrafını açtık. Yapının üçte birlik kısmı ise toprağa gömülüydü. Hemen bir restorasyon çalışması başlattık. Hem etrafını açtık, dış restorasyon çalışmalarını bitirdik. İçinde restorasyon çalışmalarımızı yaparken çok farklı şeylerle karşılaştık. Öyle ki çok büyük su kanalları, kanalizasyon hatları bunların ucu gözükmüyor. Çok ilerilere kadar gidiyor" dedi.Yapının Su ve Temizlik Müzesi olarak hizmet vereceğini ifade eden Başkan Eroğlu, "Şubat ayı içerisinde açacağız. Biz bu tesisimizi müze şeklinde hizmete açmış olacağız. İnsanlar geldiğinde burada işte o ecdadımızın eskiden nasıl bir eser yaptığını, böyle ince bir düşünceyle, yani Avrupa'da tuvalet alışkanlığının olmadığı bir dönemde Osmanlı medeniyetinin nasıl bu kadar itinayla bunları düşündüğünü de böylece ortaya koyacağız. Biz geçmişin ihyası anlamında Tokat Belediyesi olarak yine bu çalışmalarımıza devam ettik, devam edeceğiz. Şehrimizin o güzelliklerini, o eski hüviyetini de inşallah ortaya çıkartacağız. Müzemiz de bunlardan bir tanesiydi. Hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211019/evini-restore-eden-adam-47-yil-once-duvara-gizlenmis-bir-mektup-buldu-1049968727.html
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052889389_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_22dfdfc8b6b5c700c953c8967b29ac63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tokat, restorasyon, tuvalet, müze, ziyaret, osmanlı, mimari, hela

'Sık dişini helası' müze oldu

12:58 19.01.2022
© DHA'Sık dişini helası' müze oldu
'Sık dişini helası' müze oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© DHA
Abone ol
Tokat'ta Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda Anadolu'daki ilk umumi hela olarak yaptırılan, son dönemde ise depo olarak kullanılan bina, 2021 yılında Tokat Belediyesi tarafından restore edildi. Halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilenen yapı, belediye tarafından müzeye dönüştürülüyor.
Sulusokak Çarşısı'nda bulunan, Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda umumi hela olarak yaptırılan, son dönemde ise depo olarak kullanılan bina, 2021 yılında Tokat Belediyesi tarafından restorasyona alındı.
Osmanlı döneminde esnafın kullandığı tek umumi hela olan, halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen yapıda restorasyon çalışması tamamlandı.
Su ve Temizlik Müzesi olarak turizme kazandırılacak olan yapının içerisinde o dönemde kullanılan su yapıları, çamaşır kazanları, ibrikler, sabunluklar ve kanalizasyon sistemi yer alıyor.
Sulusokak bölgesinde o dönemde 15 hanın bulunduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bu bölgede 3 tane hamam var. Birbirine çok yakın. O dönemde buralardaki insanların ihtiyacını gidermek için de bir hela yapılmış. İsmi de 'Sık dişini helası' olarak günümüze ulaşmış. Bu isim insan yoğunluğundan dolayı helanın ihtiyaca cevap vermediğinden insanlar dişini sıkarak beklediğinden böyle kalmış. Buranın belediyemize kazandırılmasından sonra etrafında 3-4 adet ev vardı ve bu evler binayı kapatmıştı. Önce bunları kamulaştırarak etrafını açtık. Yapının üçte birlik kısmı ise toprağa gömülüydü. Hemen bir restorasyon çalışması başlattık. Hem etrafını açtık, dış restorasyon çalışmalarını bitirdik. İçinde restorasyon çalışmalarımızı yaparken çok farklı şeylerle karşılaştık. Öyle ki çok büyük su kanalları, kanalizasyon hatları bunların ucu gözükmüyor. Çok ilerilere kadar gidiyor" dedi.
Yapının Su ve Temizlik Müzesi olarak hizmet vereceğini ifade eden Başkan Eroğlu, "Şubat ayı içerisinde açacağız. Biz bu tesisimizi müze şeklinde hizmete açmış olacağız. İnsanlar geldiğinde burada işte o ecdadımızın eskiden nasıl bir eser yaptığını, böyle ince bir düşünceyle, yani Avrupa'da tuvalet alışkanlığının olmadığı bir dönemde Osmanlı medeniyetinin nasıl bu kadar itinayla bunları düşündüğünü de böylece ortaya koyacağız. Biz geçmişin ihyası anlamında Tokat Belediyesi olarak yine bu çalışmalarımıza devam ettik, devam edeceğiz. Şehrimizin o güzelliklerini, o eski hüviyetini de inşallah ortaya çıkartacağız. Müzemiz de bunlardan bir tanesiydi. Hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.
Evini restore eden adam, 47 yıl önce duvara gizlenmiş bir mektup buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
YAŞAM
Evini restore eden adam, 47 yıl önce duvara gizlenmiş bir mektup buldu
19 Ekim 2021, 14:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:395 büyük otomobil firmasının sözlü savunma toplantısı yapıldı: Nihai karar 3 Şubat'ta açıklanacak
13:33iPhone zil sesini taklit eden papağan viral oldu
13:32Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram'da influencer oldu
13:31İmamoğlu: Metroyla ve 300 tane yeni otobüsle buluşmanızı engelliyorlar' diye her yere yazacağız
13:31Kulüp başkanı, tabancayla rakip takımın soyunma odasını basan futbolcunun lisansını yırttı
13:31Japonya'da teslimata üşendiği için 7 bin gönderiyi çöpe atan postacı yakalandı
13:29Dr. Nurten Elkin: Omicron varyantı belirtilerine 'mide bulantısı ve kusma' da eklendi
13:27Öztrak: Bankalar, TCMB'den yüzde 14 faizle aldığı krediyi Hazine'ye yüzde 26 faizle satıyor
13:17Trabzon'da randevusuz hasta doktora saldırdı
13:17Baykonur kent yönetimi: Şehirde terör saldırısı tehdidi var
13:13Ekonomist Atılal: Borsada kırılganlık son derece yüksek, derinlik yok
13:04Kremlin: Erdoğan, Kiev’i Minsk anlaşmalarını uygulamaya ikna edebilirse bundan memnuniyet duyarız
13:04Ukrayna'ya giden ABD Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya çağrı: Barışçıl yolu izleyin
13:02BOTAŞ: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndaki yangın nedeniyle kesilen gaz akışı yeniden başladı
12:585 yaşındaki oğlunu boğan futbolcuya ağırlaştırılmış müebbet hapis
12:58'Sık dişini helası' müze oldu
12:58BM, Merkel'e 'iş teklifinde bulundu'
12:555 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT olarak satışa çıkardı, 1 milyon dolar kazandı
12:53Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan birkaç hafta içinde Ukrayna'ya gidecek
12:45Tonga’daki yanardağı patlaması Peru’da çevre felaketine neden oldu