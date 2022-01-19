Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220119/tongadaki-yanardagi-patlamasi-peruda-cevre-felaketine-neden-oldu-1052888723.html
Tonga’daki yanardağı patlaması Peru’da çevre felaketine neden oldu
Tonga’daki yanardağı patlaması Peru’da çevre felaketine neden oldu
Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında petrol sızıntısı nedeniyle çevre kirliliği yaşandı. Yetkililer, petrol sızıntısının 4 kilometrelik... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T12:45+0300
2022-01-19T12:45+0300
dünya
peru
tonga
yanardağ patlaması
yanardağ
doğal felaket
peru çevre bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052852066_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_1c2f84df3b44175a41dd2857a251aaf3.jpg
Güney Pasifik ada ülkesi olan Tonga’da meydana gelen su altı yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında petrol sızıntısı nedeniyle çevre kirliliği yaşanıyor. Peru'daki La Pampilla Rafinerisi'nden cumartesi gününden bu yana Pasifik Okyanusu'na petrol sızıntısı devam ederken, yetkililer tarafından sızıntının 4 kilometrelik sahile yayıldığı bildirildi. Yetkililer, İspanyol merkezli Repsol doğalgaz şirketinin bölgede temizliğin sağlanması için daha fazla sorumluluk almasını talep etti.Repsol tarafından işletilen La Pampilla Rafinerisi tarafından yapılan açıklamada, sızıntının sadece 7 galon ham petrol olduğu kaydedildi. Ancak sızıntının Ventanilla bölgesindeki birkaç plajı ve koruma altındaki doğal alanı etkilediği bildirildi.Ventanilla Belediye Başkanı Pedro Spadaro bölgede meydana gelen çevre kirliliğine ilişkin, "Küçük denilen sızıntı felakete dönüştü. 4 kilometrelik alanda deniz tamamen siyah. Kıyılara vuran ölü hayvanlar var. Bu ekolojiye karşı bir saldırı" dedi.Spadaro, petrol rafinerisi şirketinin sızıntının başladığı cumartesi günü yetkililere durumu bildirmediğini ve plajların temizlenmesi için gerekli sorumluluğu almadığını söyledi. Belediye Başkanı Spadaro, Peru Çevre Bakanı Rubén Ramrez'den çevresel acil durum ilanını değerlendirmesini istedi. Spadaro, "Sorumsuz bir şekilde belediyeye ya da polis yetkilisine hiçbir şey iletilmedi. Bu ciddi bir felaket” dedi.Spadaro'nun açıklamalarının ardından La Pampilla Rafinerisi'nden yapılan açıklamada, "Olayın başlangıcından bu yana Ventanilla ilçesinde kıyı şeridinde iyileştirme ve plaj temizliği çalışmaları yürütülüyor" denildi.Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’nda cumartesi günü su altı yanardağı patlaması meydana gelmiş, Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede tsunami uyarısı yapılmıştı.
peru
tonga
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052852066_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_c285650bbb065ee827637c9eedb8686d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
peru, tonga, yanardağ patlaması, yanardağ, doğal felaket, peru çevre bakanlığı

Tonga’daki yanardağı patlaması Peru’da çevre felaketine neden oldu

12:45 19.01.2022
© AFP 2021 / CRIS BOURONCLETonga- Yanardağ felaketi
Tonga- Yanardağ felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / CRIS BOURONCLE
Abone ol
Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında petrol sızıntısı nedeniyle çevre kirliliği yaşandı. Yetkililer, petrol sızıntısının 4 kilometrelik sahile yayıldığını bildirdi.
Güney Pasifik ada ülkesi olan Tonga’da meydana gelen su altı yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında petrol sızıntısı nedeniyle çevre kirliliği yaşanıyor. Peru'daki La Pampilla Rafinerisi'nden cumartesi gününden bu yana Pasifik Okyanusu'na petrol sızıntısı devam ederken, yetkililer tarafından sızıntının 4 kilometrelik sahile yayıldığı bildirildi. Yetkililer, İspanyol merkezli Repsol doğalgaz şirketinin bölgede temizliğin sağlanması için daha fazla sorumluluk almasını talep etti.
Repsol tarafından işletilen La Pampilla Rafinerisi tarafından yapılan açıklamada, sızıntının sadece 7 galon ham petrol olduğu kaydedildi. Ancak sızıntının Ventanilla bölgesindeki birkaç plajı ve koruma altındaki doğal alanı etkilediği bildirildi.
Ventanilla Belediye Başkanı Pedro Spadaro bölgede meydana gelen çevre kirliliğine ilişkin, "Küçük denilen sızıntı felakete dönüştü. 4 kilometrelik alanda deniz tamamen siyah. Kıyılara vuran ölü hayvanlar var. Bu ekolojiye karşı bir saldırı" dedi.
Spadaro, petrol rafinerisi şirketinin sızıntının başladığı cumartesi günü yetkililere durumu bildirmediğini ve plajların temizlenmesi için gerekli sorumluluğu almadığını söyledi. Belediye Başkanı Spadaro, Peru Çevre Bakanı Rubén Ramrez'den çevresel acil durum ilanını değerlendirmesini istedi. Spadaro, "Sorumsuz bir şekilde belediyeye ya da polis yetkilisine hiçbir şey iletilmedi. Bu ciddi bir felaket” dedi.
Spadaro'nun açıklamalarının ardından La Pampilla Rafinerisi'nden yapılan açıklamada, "Olayın başlangıcından bu yana Ventanilla ilçesinde kıyı şeridinde iyileştirme ve plaj temizliği çalışmaları yürütülüyor" denildi.
Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’nda cumartesi günü su altı yanardağı patlaması meydana gelmiş, Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede tsunami uyarısı yapılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:395 büyük otomobil firmasının sözlü savunma toplantısı yapıldı: Nihai karar 3 Şubat'ta açıklanacak
13:33iPhone zil sesini taklit eden papağan viral oldu
13:32Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram'da influencer oldu
13:31İmamoğlu: Metroyla ve 300 tane yeni otobüsle buluşmanızı engelliyorlar' diye her yere yazacağız
13:31Kulüp başkanı, tabancayla rakip takımın soyunma odasını basan futbolcunun lisansını yırttı
13:31Japonya'da teslimata üşendiği için 7 bin gönderiyi çöpe atan postacı yakalandı
13:29Dr. Nurten Elkin: Omicron varyantı belirtilerine 'mide bulantısı ve kusma' da eklendi
13:27Öztrak: Bankalar, TCMB'den yüzde 14 faizle aldığı krediyi Hazine'ye yüzde 26 faizle satıyor
13:17Trabzon'da randevusuz hasta doktora saldırdı
13:17Baykonur kent yönetimi: Şehirde terör saldırısı tehdidi var
13:13Ekonomist Atılal: Borsada kırılganlık son derece yüksek, derinlik yok
13:04Kremlin: Erdoğan, Kiev’i Minsk anlaşmalarını uygulamaya ikna edebilirse bundan memnuniyet duyarız
13:04Ukrayna'ya giden ABD Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya çağrı: Barışçıl yolu izleyin
13:02BOTAŞ: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndaki yangın nedeniyle kesilen gaz akışı yeniden başladı
12:585 yaşındaki oğlunu boğan futbolcuya ağırlaştırılmış müebbet hapis
12:58'Sık dişini helası' müze oldu
12:58BM, Merkel'e 'iş teklifinde bulundu'
12:555 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT olarak satışa çıkardı, 1 milyon dolar kazandı
12:53Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan birkaç hafta içinde Ukrayna'ya gidecek
12:45Tonga’daki yanardağı patlaması Peru’da çevre felaketine neden oldu