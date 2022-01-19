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https://tr.sputniknews.com/20220119/yusuf-yazici-cska-moskovaya-kiralandi-1052896190.html
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya kiralandı
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya kiralandı
Rus ekibi CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T15:49+0300
2022-01-19T15:49+0300
2022-01-19T15:52+0300
spor
cska moskova
lille
sözleşme
transfer
kiralık
yusuf yazıcı
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'den resmen ayrıldı. 24 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Rusya oldu.CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Milli oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da olduğu belirtildi.Bu sezon Lille'de 22 maçta süre bulan Yusuf Yazıcı, 1 gol kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220117/yusuf-yazici-cska-moskovaya-transfer-oluyor-1052823327.html
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cska moskova, lille, sözleşme, transfer, kiralık, yusuf yazıcı
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya kiralandı 15:49 19.01.2022 (güncellendi: 15:52 19.01.2022)
Rus ekibi CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Milli futbolcu
Yusuf Yazıcı, Lille'den resmen ayrıldı. 24 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Rusya oldu.
CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Milli oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da olduğu belirtildi.
Bu sezon Lille'de 22 maçta süre bulan Yusuf Yazıcı, 1 gol kaydetti.