Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
ABD'nin Kabil'de 10 sivili öldürdüğü İHA saldırısının görüntüleri yayınlandı
16:35 20.01.2022 (güncellendi: 16:37 20.01.2022)
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARTaliban'ın Afganistan'ın başkentini ele geçirmesinden sonra ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinden tahliye
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun Kabil'de düzenlediği ve 10 sivilin yaşamını yitirdiği İHA saldırısının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
29 Ağustos 2021'de kaydedildiği ve gizliliğinin kaldırıldığı belirtilen 25 dakikalık video, New York Times (NYT) tarafından yayınlandı. Pentagon, NYT'nin yayınlamasının ardından kısa süre içinde yayılan videoyu bizzat yayınlamak zorunda kaldı. Videoda görüntüleri yer alan ABD ordusunun İHA saldırısı sonucunda 7'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti.
Declassified video shows US drone strike that killed 10 civilians in Kabul, most of them children— RT (@RT_com) January 20, 2022
Details: https://t.co/tgjBoAvlaU pic.twitter.com/51RfFePH2W
Söz konusu saldırı, uluslararası kamuoyunda ciddi bir tepkiyle karşılaşmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, saldırıda IŞİD militanlarının hedef alındığını savunurken Pentagon, 10 sivilin hayatını kaybettiğini doğrulamış ve ölenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini açıklamıştı.
Saldırıda 2 yaşındaki kızını ve 9 akrabasını kaybeden Emal Ahmedi, AFP'ye verdiği demeçte, "Öfkeli misiniz?" sorusu karşısında "Elbette. ABD bir çocuğunu kaybetseydi nasıl olurdu? Onların tepkisi ne olurdu? Allah bunun öcünü alır" ifadelerini kullanmıştı.