https://tr.sputniknews.com/20220120/abdnin-kabilde-10-sivili-oldurdugu-iha-saldirisinin-goruntuleri-yayinlandi--1052945534.html

ABD'nin Kabil'de 10 sivili öldürdüğü İHA saldırısının görüntüleri yayınlandı

ABD'nin Kabil'de 10 sivili öldürdüğü İHA saldırısının görüntüleri yayınlandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun Kabil'de düzenlediği ve 10 sivilin yaşamını yitirdiği İHA saldırısının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T16:35+0300

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taliban kontrolünde afganistan

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29 Ağustos 2021'de kaydedildiği ve gizliliğinin kaldırıldığı belirtilen 25 dakikalık video, New York Times (NYT) tarafından yayınlandı. Pentagon, NYT'nin yayınlamasının ardından kısa süre içinde yayılan videoyu bizzat yayınlamak zorunda kaldı. Videoda görüntüleri yer alan ABD ordusunun İHA saldırısı sonucunda 7'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırı, uluslararası kamuoyunda ciddi bir tepkiyle karşılaşmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, saldırıda IŞİD militanlarının hedef alındığını savunurken Pentagon, 10 sivilin hayatını kaybettiğini doğrulamış ve ölenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini açıklamıştı. Saldırıda 2 yaşındaki kızını ve 9 akrabasını kaybeden Emal Ahmedi, AFP'ye verdiği demeçte, "Öfkeli misiniz?" sorusu karşısında "Elbette. ABD bir çocuğunu kaybetseydi nasıl olurdu? Onların tepkisi ne olurdu? Allah bunun öcünü alır" ifadelerini kullanmıştı.

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