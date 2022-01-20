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https://tr.sputniknews.com/20220120/bakan-soylu-haydi-ekiplerimizle-sogukta-da-can-dostlarimiza-mama-destegi-saglamaya-devam-ediyoruz-1052955924.html
Bakan Soylu: 'HAYDİ' ekiplerimizle soğukta da can dostlarımıza mama desteği sağlamaya devam ediyoruz
Bakan Soylu: 'HAYDİ' ekiplerimizle soğukta da can dostlarımıza mama desteği sağlamaya devam ediyoruz
Sakarya’da polis ve jandarma ekipleri tarafından kış gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına dağıtılan mama ile yem videosunu İçişleri Bakanı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T22:24+0300
2022-01-20T22:31+0300
türkiye
sakarya
süleyman soylu
hayvan
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem ve mama dağıtımı yaptı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, o anları sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da, “Onlar bizim can dostlarımız” başlığıyla sosyal medyasında paylaştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyasında, “Onlar bizim can dostlarımız. HAYDİ ekiplerimizle, soğukta da can dostlarımıza mama desteği sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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sakarya, süleyman soylu, hayvan

Bakan Soylu: 'HAYDİ' ekiplerimizle soğukta da can dostlarımıza mama desteği sağlamaya devam ediyoruz

22:24 20.01.2022 (güncellendi: 22:31 20.01.2022)
© İHAHAYDİ ekipleri, Sakarya Jandarma, sokak hayvanları
HAYDİ ekipleri, Sakarya Jandarma, sokak hayvanları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA
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Sakarya’da polis ve jandarma ekipleri tarafından kış gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına dağıtılan mama ile yem videosunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem ve mama dağıtımı yaptı.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, o anları sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da, “Onlar bizim can dostlarımız” başlığıyla sosyal medyasında paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyasında, “Onlar bizim can dostlarımız. HAYDİ ekiplerimizle, soğukta da can dostlarımıza mama desteği sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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