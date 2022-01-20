https://tr.sputniknews.com/20220120/bakan-soylu-haydi-ekiplerimizle-sogukta-da-can-dostlarimiza-mama-destegi-saglamaya-devam-ediyoruz-1052955924.html

Bakan Soylu: 'HAYDİ' ekiplerimizle soğukta da can dostlarımıza mama desteği sağlamaya devam ediyoruz

Bakan Soylu: 'HAYDİ' ekiplerimizle soğukta da can dostlarımıza mama desteği sağlamaya devam ediyoruz

Sakarya’da polis ve jandarma ekipleri tarafından kış gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına dağıtılan mama ile yem videosunu İçişleri Bakanı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T22:24+0300

2022-01-20T22:24+0300

2022-01-20T22:31+0300

türkiye

sakarya

süleyman soylu

hayvan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052955770_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_784c79c4f0b289ac401b1f67a944a324.jpg

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem ve mama dağıtımı yaptı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, o anları sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da, “Onlar bizim can dostlarımız” başlığıyla sosyal medyasında paylaştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyasında, “Onlar bizim can dostlarımız. HAYDİ ekiplerimizle, soğukta da can dostlarımıza mama desteği sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

türkiye

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sakarya, süleyman soylu, hayvan