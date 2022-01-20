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Bulgaristan'dan PCR testi kararı
Bulgaristan'dan PCR testi kararı
Bulgaristan bugünden itibaren ülkeye giriş yapacak kişilerden PCR testi isteyecek. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T06:12+0300
2022-01-20T06:12+0300
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türkiye
bulgaristan
koronavirüs
koronavirüs testi
pcr
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Dünya genelinde vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle önlem alan Bulgaristan, bu gece itibarı ile ülkeye giriş yapacak kişilerden zorunlu PCR testi de isteyecek. Türkiye’yi kırmızı bölge olarak ilan eden ve 20 yasaklı ülke arasına alan Bulgaristan, Türkiye’yi istisna kapsamına alarak PCR testi zorunluluğunu bu gece yarısı itibari ile şart koştu.Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 17 Ocak 2022 tarihli yeni genelgeye göre, Türkiye’den Bulgaristan’a yapılacak seyahatlerdeki sınırlamanın kaldırıldığı, Türkiye’nin halen Bulgaristan’ın “kırmızı bölge” olarak nitelendirdiği ülkeler arasında yer aldığı ancak istisna kapsamına alınmasından dolayı Türkiye’den yapılacak seyahatler de geçerli aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belgenin ve en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testinin birlikte ibraz edilmesiyle mümkün hale geldiğini belirtti.Yeni genelgenin bu gece yarısı itibari ile yürürlüğe gireceği bildirildi.
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türkiye, bulgaristan, koronavirüs, koronavirüs testi, pcr

Bulgaristan'dan PCR testi kararı

06:12 20.01.2022
© DHASamsun'da araçtan inmeden PCR testi uygulaması
Samsun'da araçtan inmeden PCR testi uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
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Bulgaristan bugünden itibaren ülkeye giriş yapacak kişilerden PCR testi isteyecek.
Dünya genelinde vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle önlem alan Bulgaristan, bu gece itibarı ile ülkeye giriş yapacak kişilerden zorunlu PCR testi de isteyecek. Türkiye’yi kırmızı bölge olarak ilan eden ve 20 yasaklı ülke arasına alan Bulgaristan, Türkiye’yi istisna kapsamına alarak PCR testi zorunluluğunu bu gece yarısı itibari ile şart koştu.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 17 Ocak 2022 tarihli yeni genelgeye göre, Türkiye’den Bulgaristan’a yapılacak seyahatlerdeki sınırlamanın kaldırıldığı, Türkiye’nin halen Bulgaristan’ın “kırmızı bölge” olarak nitelendirdiği ülkeler arasında yer aldığı ancak istisna kapsamına alınmasından dolayı Türkiye’den yapılacak seyahatler de geçerli aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belgenin ve en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testinin birlikte ibraz edilmesiyle mümkün hale geldiğini belirtti.
Yeni genelgenin bu gece yarısı itibari ile yürürlüğe gireceği bildirildi.
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